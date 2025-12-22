Première réunion du Bureau politique de l’USFP après le 12ème Congrès national : Les enjeux de la conjoncture

La première réunion du Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires après le 12ème Congrès national du parti s’est tenue le samedi 20 décembre dans un contexte organisationnel et structurel focalisé sur la détermination des dirigeants et militants ittihadis de se pencher sur le parachèvement du chantier de restructuration et le lancement d’une nouvelle architecture organisationnelle tendant vers le renforcement ultime de l’efficience et l’efficacité politiques, mais aussi l’exercice pertinent de l’encadrement partisan.



Cette réunion revêt une importance particulière du fait qu’elle se présente comme une station organisationnelle déterminante car intervenant immédiatement à la suite de l’échéance congressiste et dénotant de la transition de l’étape conjoncturelle de la restructuration interne à celle de la mise en œuvre des résolutions et l’activation ultime des choix et options actés par les assises du congrès aussi bien sur le plan politique qu’au niveau organisationnel.



A cet égard, il est à noter que parmi les nouveautés relevées dans cette étape du vaste chantier organisationnel ressort la création du système des secrétaires nationaux en tant que nouvel outil organisationnel voué à l’encadrement des domaines sectoriels et fonctionnels à l’intérieur des structures des différentes instances du parti et au renforcement de la coordination parfaite entre la direction politique et l’ensemble des structures du parti favorisant de ce fait la promotion de l’action partisane et l’élargissement de la sphère du déploiement politique, organisationnel et culturel.



Par ailleurs, le Bureau politique a abordé lors de cette réunion de nombreuses questions ayant trait particulièrement à la concrétisation de la nouvelle structuration et à la définition précise des actions prioritaires de l’action qu’appelle la prochaine étape du processus global à la lumière des mutations politiques, économiques et sociales que connaît le Maroc, évoquant, par ailleurs, le positionnement du parti des forces populaires en tant que force politique d’opposition interpellant les acteurs des politiques de la gestion des affaires publiques tout en concevant des alternatives réalistes en totale cohérence avec le référentiel socio-démocrate.



D’autre part, cette réunion a constitué l’opportunité d’une évaluation munitieuse du contexte général post-congrès de même que de la recherche et la conception des moyens à même de renforcer la présence politique et organisationnelle du parti des forces populaires aux différents niveaux national, régional et provincial, en parfaite harmonie avec les résolutions du 12ème Congrès national.



Là-dessus, cette réunion revêt un caractère crucial en mettant en avant l’ancrage d’une nouvelle dynamique organisationnelle focalisée sur une distribution judicieuse des missions, un rattachement de la responsabilité à la compétence et la modernisation des outils de fonctionnement partisan en perspective du rehaussement des dispositions du parti quant à affronter les prochains enjeux et s’impliquer avec efficience optimale dans le débat public national.



Rachid Meftah