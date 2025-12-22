Parution du 1er tome de l'ouvrage "Les expressions spectaculaires amazighes du Souss" de Azeddine El Kharrat

Les éditions de l'Association marocaine de recherche et d'échange culturel (AMREC) ont récemment publié le premier tome du nouvel ouvrage du chercheur Azzeddine El Kharrat, intitulé "Les expressions spectaculaires amazighes du Souss".



Le livre de 220 pages de moyen format s'articule autour de deux axes principaux, dont le premier porte sur la documentation de la mémoire spectaculaire et théâtrale de la région du Souss et la préservation des œuvres de ses pionniers, en vue de mettre en lumière les spécificités du théâtre amazigh et sa dynamique d'interaction avec les théâtres arabe, africain et occidental, indique la note de présentation de cet ouvrage.



Le second axe propose une approche holistique du théâtre amazigh, fondée sur l'étude des expressions spectaculaires populaires locales du Souss, telles que "Bilmawen" et "Imâachar", et des pratiques discursives, énonciatives, performatives et interactionnelles qu'elles mobilisent. Ces expressions sont appréhendées comme un patrimoine riche de dimensions historiques et anthropologiques et capable, en même temps, d'ouvrir des perspectives créatives contemporaines tournées vers les expériences humaines universelles.



L'identité amazighe est une identité ouverte et en perpétuel renouvellement, ce qui appelle un théâtre conciliant héritage local et esthétiques modernes, dans une interaction créative avec les cultures universelles, et dépassant les dichotomies conceptuelles (tradition/modernité,Orient/Occident, local/universel) qui consacrent les clivages et occultent la richesse de l'expérience théâtrale, souligne l'auteur.



Spécialiste du théâtre, des arts de la scène et des expressions spectaculaires, Azzedine El Kharrat a consacré son parcours scientifique et académique à l'exploration des expressions du corps, de la mémoire et de la performance contemporaine dans la tradition spectaculaire amazighe, ainsi que dans diverses formes artistiques et narratives. Il prépare actuellement la publication du deuxième tome de cet ouvrage, ainsi que le livre "Dictionnaire des pièces théâtrales amazighes du Souss de 1958 à 2025".



L'AMREC, éditrice de cet ouvrage, est une organisation active dans le champ de l'amazighité, fondée en 1967. Elle œuvre dans les domaines de la recherche académique et de l'action culturelle, avec pour objectif de contribuer à la préservation et la promotion de la culture amazighe et au renforcement de la diversité culturelle et linguistique au Maroc. À ce jour, l'association a publié 83 ouvrages consacrés à la culture amazighe ou rédigés en langue amazighe.