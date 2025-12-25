Mobilisation accrue pour désenclaver les zones montagneuses affectées par les chutes de neige à Taourirt


Les autorités provinciales de Taourirt poursuivent leur forte mobilisation sur le terrain pour faire face aux répercussions des perturbations météorologiques exceptionnelles qui affectent les zones montagneuses de la province, suite aux chutes de neige et aux pluies enregistrées ces derniers jours.

A cet égard, le gouverneur de la province de Taourirt, Badr Boussif, s'est rendu, mardi, au caïdat de Zoua, relevant du cercle de Debdou, où il s’est enquis du déroulement des opérations de déneigement et d’ouverture des routes, afin de garantir la fluidité de la circulation.

Ces interventions sur le terrain s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action provincial visant à faire face aux répercussions de la vague de froid, à désenclaver les populations rurales et à assurer leur accès aux services de base durant cette période de froid sévère.

Le comité provincial de veille s'efforce de coordonner les interventions des différents acteurs, dans le but de protéger la population, notamment les catégories vulnérables, de réunir les conditions de sécurité nécessaires et d'assurer une réponse rapide aux situations d'urgence dans les zones montagneuses difficiles d’accès.


