Le SIA de Paris fier de s'ouvrir à l’international en accueillant pour la première fois de son histoire un invité d’honneur, le Maroc

Le Salon international d’agriculture de Paris (SIA), qui s’est achevé dimanche, a affiché sa fierté d’ouverture sur le monde en accueillant pour la première fois de son histoire un invité d’honneur, le Maroc.



Il s’agit d’un "tournant stratégique", affirmant le Salon "comme un carrefour incontournable des agricultures d’aujourd’hui et de demain, se distinguant par une ouverture internationale sans précédent avec pour la première fois, un pays à l’honneur illustrant la volonté du Salon d’élargir ses horizons et de renforcer les coopérations agricoles", lit-on dans le bilan de cette édition 2025 du SIA.



Avec 607.503 visiteurs, 4.000 animaux exposés et plus de 1.000 exposants sur une superficie de 16 hectares, cette édition de la plus grande ferme de France a aussi été, selon les organisateurs, celle d’"une fierté revendiquée : celle des femmes et des hommes qui font vivre l’agriculture française et portent haut son excellence, son savoir-faire et son engagement pour l’avenir".



A rappeler que la participation marocaine au SIA de Paris a connu un franc succès avec une forte affluence sur le pavillon national où la diversité et l’excellence des produits du terroir ont attiré visiteurs et professionnels.



Le pavillon du Maroc a vu la participation d'une trentaine d'exposants représentant 76 coopératives, impliquant près de 2.000 petits agriculteurs issus des douze régions du Royaume. Il a connu une affluence particulière de nombreuses personnalités françaises de premier plan, parmi lesquelles le Premier ministre, François Bayrou, des membres de son gouvernement et des députés.



Véritable vitrine de la richesse et de la diversité de l’agriculture marocaine, le pavillon national érigé sur 476 m2 avait été inauguré par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, dans la foulée de sa présence à l’inauguration officielle du SIA, aux côtés du président français Emmanuel Macron.