Le Royaume du Maroc condamne l'attaque armée ayant visé une réception à Washington, en présence du Président américain SEM Donald Trump

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Le Sahel sous le feu du terrorisme et du séparatisme : Alger montré du doigt
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La Guinée exprime ses sincères remerciements à Sa Majesté le Roi
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L’énergie en Afrique et au Maroc. Entre crises conjoncturelles et déséquilibres structurels
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Driss Lachguar : La transparence est notre seule boussole dans la gestion des candidatures, loin des calculs obscurs et des arrangements de coulisses
Affirmant sa solidarité avec Son Excellence le Président des Etats-Unis et sa famille, ainsi qu’avec le gouvernement et le peuple de ce pays ami, le Royaume du Maroc réitère sa position rejetant toutes les formes de violence, d'extrémisme et de terrorisme, quelles qu'en soient les sources et les motivations, a ajouté la même source.