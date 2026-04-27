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Le Royaume du Maroc condamne l'attaque armée ayant visé une réception à Washington, en présence du Président américain SEM Donald Trump


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Lundi 27 Avril 2026

Le Royaume du Maroc condamne l'attaque armée ayant visé une réception à Washington, en présence du Président américain SEM Donald Trump
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Le Royaume du Maroc condamne l'attaque armée ayant visé une réception tenue à Washington, en présence du Président des Etats-Unis d'Amérique, Son Excellence Monsieur Donald Trump, a indiqué une source du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Affirmant sa solidarité avec Son Excellence le Président des Etats-Unis et sa famille, ainsi qu’avec le gouvernement et le peuple de ce pays ami, le Royaume du Maroc réitère sa position rejetant toutes les formes de violence, d'extrémisme et de terrorisme, quelles qu'en soient les sources et les motivations, a ajouté la même source.


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