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La Guinée exprime ses sincères remerciements à Sa Majesté le Roi

Suite à une opération humanitaire de retour de ressortissants guinéens dans leur pays


Libé
Lundi 27 Avril 2026

La Guinée exprime ses sincères remerciements à Sa Majesté le Roi
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Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, a exprimé, dimanche, les sincères remerciements de son pays à Sa Majesté le Roi Mohammed VI suite à une opération humanitaire de retour de plusieurs dizaines de ressortissants guinéens dans leur pays.

Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de l’arrivée des premiers ressortissants guinéens à l’aéroport international de Conakry, à bord d’un avion de la Royal Air Maroc, en provenance de la ville de Dakhla, dans le cadre de cette opération de retour volontaire, M. Kouyaté a exprimé les sincères remerciements de la République de Guinée à Sa Majesté le Roi pour ce geste humanitaire, louant les efforts continus menés par les autorités marocaines pour aider ces ressortissants guinéens, victimes d’un naufrage dans les eaux territoriales marocaines.
Il a soutenu que "la Guinée saura toujours se souvenir de cette action qui vient compléter d’autres menées par le Maroc".

Le ministre guinéen a, en outre, mis en avant les efforts menés par les deux Chefs d’Etat en faveur du renforcement et du raffermissement des liens entre les deux pays.
"Le Maroc et la Guinée entretiennent des relations solides, profondes et historiques qu’ils ne cessent de consolider en permanence", a-t-il souligné.

D’autres opérations similaires de retour volontaire de Guinéens en provenance du Maroc devront avoir lieu dans les jours à venir, ce qui portera à 360 le nombre total des ressortissants guinéens qui ont choisi volontairement de revenir parmi les leurs.

Par ailleurs, un dispositif d’accompagnement médical et psychologique a été mis à la disposition des ressortissants guinéens qui ont fait part de leur volonté de regagner leur pays, dans le but de retrouver leurs familles et proches.

Libé
Lundi 27 Avril 2026

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