L’énergie en Afrique et au Maroc. Entre crises conjoncturelles et déséquilibres structurels

Taxer les surprofits, une fausse bonne idée pour le Maroc ?



Alors que l’Europe débat intensément de la taxation des bénéfices exceptionnels dans le secteur énergétique, une question s’impose : ce modèle est-il transposable ailleurs, notamment au Maroc? Derrière une proposition séduisante en apparence — faire contribuer davantage les entreprises en période de crise — se cache en réalité un débat bien plus complexe, à la croisée de l’économie, de la régulation et de la justice sociale.

Portée notamment par Yvan Verougstraete, l’idée d’une taxe européenne sur les «surprofits» repose sur un principe simple: lorsque certaines entreprises réalisent des bénéfices record dans un contexte de crise énergétique, il serait légitime qu’elles contribuent davantage à l’effort collectif. Les recettes générées permettraient alors de soulager les ménages face à la flambée des prix et de financer des investissements stratégiques pour prévenir les crises futures.

Sur le papier, la logique est difficilement contestable. Mais dans les faits, elle mérite d’être interrogée, nuancée… et surtout contextualisée.



Des “surprofits” pas toujours si simples à définir



Le terme même de «surprofits» suggère une anomalie, voire une injustice. Pourtant, la réalité économique est plus nuancée. Les bénéfices élevés observés dans le secteur énergétique ces dernières années ne sont pas uniquement le fruit de comportements spéculatifs ou de failles du marché.

Ils résultent aussi de dynamiques structurelles : tensions géopolitiques, déséquilibres entre l’offre et la demande, volatilité des marchés internationaux, ou encore choix stratégiques des entreprises ayant anticipé certaines évolutions.

Autrement dit, tous les profits élevés ne relèvent pas nécessairement d’un abus. Une taxation mal calibrée pourrait dès lors produire des effets contre-productifs : freiner l’investissement, accentuer l’incertitude réglementaire, ou encourager des stratégies d’optimisation pour contourner l’impôt.

L’argument de justice avancé par les partisans de cette taxe reste pertinent, mais il ne peut être dissocié de ses implications économiques à moyen et long termes.



L’Europe, un cadre spécifique



Si ce débat prend une telle ampleur en Europe, c’est aussi parce qu’il s’inscrit dans un contexte bien particulier : des marchés énergétiques largement libéralisés, une forte exposition aux importations, et surtout une capacité budgétaire permettant de redistribuer efficacement les ressources collectées.

Dans plusieurs pays européens, certaines entreprises ont effectivement enregistré des profits exceptionnels, en partie liés aux mécanismes de fixation des prix de l’électricité ou à la hausse brutale des cours du gaz et du pétrole.

Mais ce cadre est loin d’être universel.



Le Maroc face à une autre réalité énergétique



Au Maroc, la question des surprofits se pose dans des termes sensiblement différents. D’abord, le pays reste fortement dépendant des importations énergétiques. Cela signifie que les hausses de prix sont souvent subies plutôt que captées. Contrairement à certaines grandes compagnies européennes, les acteurs locaux ne bénéficient pas toujours de marges exceptionnelles à grande échelle.

Ensuite, le marché énergétique marocain se caractérise par une structure plus concentrée et, surtout, par un déficit de transparence perçu. Ce n’est pas tant l’existence de surprofits massifs qui alimente le débat public, mais plutôt le manque de visibilité sur les marges dans la distribution des carburants, la concentration du marché entre quelques opérateurs, et le sentiment d’une régulation insuffisante.

Dans ce contexte, introduire une taxe sur les surprofits sans s’attaquer à ces enjeux structurels reviendrait à traiter les symptômes sans s’attaquer aux causes profondes.



Le piège d’un débat importé



Le risque, en reprenant tel quel le débat européen, est de simplifier à l’excès une problématique complexe. Car au Maroc, la question n’est pas uniquement fiscale : elle est aussi institutionnelle.

Peut-on taxer efficacement des surprofits si leur identification même reste floue ?

Peut-on instaurer une nouvelle contribution sans renforcer au préalable les mécanismes de contrôle et de transparence ?

Peut-on restaurer la confiance des citoyens sans réformer en profondeur la gouvernance du secteur ?

Autant de questions qui montrent les limites d’une approche purement inspirée de modèles étrangers.



Vers une réponse marocaine plus structurée



Plutôt qu’une transposition mécanique, une approche adaptée au contexte marocain semble nécessaire.

Première priorité : la transparence. Rendre publiques certaines données sur les marges, renforcer les capacités des instances de régulation et garantir un accès à l’information sont des conditions essentielles pour rétablir la confiance.

Deuxième levier: une éventuelle taxation ciblée, mais strictement encadrée. Si une taxe sur les surprofits devait être envisagée, elle devrait reposer sur des critères clairs, être limitée dans le temps et s’inscrire dans un cadre stable pour éviter de décourager l’investissement.

Enfin, la question de l’utilisation des recettes est centrale. Comme le souligne Yvan Verougstraete, ces fonds pourraient servir à protéger les ménages les plus vulnérables, mais aussi à financer des infrastructures énergétiques stratégiques.

Pour le Maroc, cela signifie investir massivement dans les énergies renouvelables, le stockage et la sécurisation de l’approvisionnement — autant de chantiers déjà engagés, mais qui nécessitent une accélération.



Redistribution ou transformation ?



Au fond, le débat sur les surprofits pose une question plus large : faut-il se contenter de corriger les effets des crises, ou engager une transformation structurelle du modèle énergétique ?

Car sans changement profond, les mêmes causes produiront les mêmes effets : volatilité des prix, tensions sociales et réponses politiques dans l’urgence.

Dans ce contexte, la taxation des surprofits peut apparaître comme un outil utile… mais insuffisant. Elle ne saurait remplacer une vision stratégique de long terme.



Une question de confiance



Plus encore qu’un débat technique, la question des surprofits est une question de confiance. Confiance dans le marché, dans les institutions, dans la capacité de l’Etat à réguler de manière équitable.

Au Maroc, c’est sans doute là que se situe le véritable enjeu. Car sans transparence, sans régulation crédible et sans gouvernance claire, toute mesure fiscale risque d’être perçue comme symbolique, voire inefficace.

La taxe sur les surprofits, aussi séduisante soit-elle, ne peut être une fin en soi. Elle doit s’inscrire dans une réflexion plus large : celle d’un modèle énergétique plus juste, plus transparent et plus résilient.