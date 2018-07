Le Raja relancé et la RSB accrochée en Coupe de la CAF

Il a fallu attendre la troisième manche de la phase de poules de la Coupe de la CAF, disputée mercredi, pour que le Raja signe sa première victoire qui le propulse à la première loge du groupe A. Contrairement à la RSB qui a vu son élan stoppé en étant accrochée à domicile par l’équipe égyptienne d’Al Masry (groupe B).

Les Verts, privés des services de trois cadres, Hafidi, Iajour et Chakir, sont parvenus à surclasser l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas sur la courte marque de 1 à 0, but sur penalty transformé par Mohamed Benhalib à la 67ème minute de jeu.

Il est vrai que la victoire a été au rendez-vous mais le Raja n’a rien montré au cours de cette partie dominée par l’adversaire ivoirien qui l’a terminée en infériorité numérique après l’expulsion du gardien de but, auteur d’une “agression caractérisée” ayant entraîné le tir au but.

Après deux nuls de rang devant les Congolais de l’AS Vita Club (0-0) et les Ghanéens d’Aduana Stars (3-3), le Raja, grâce à cette victoire, s’est accaparé la pole position avec un total de 5 points, au moment où l’ASEC est troisième (3 points), devancé par Aduana Stars (2ème avec 4 pts) qui a eu raison de l’AS Vita Club (2-1).

Si les Rajaouis sont en droit de se targuer de leur bonne opération en bouclant la phase aller sur une bonne note, ce n’est pas le cas des Berkanis qui ont passé à côté du petit chelem après s’être contentés, devant leur public, du nul blanc devant Al Masry.

En dépit de ce résultat, aucun changement n’est intervenu dans le classement du groupe B, puisque l’autre match qui a mis aux prises les Soudanais d’Al Hilal et les Mozambicains d’Uniao Desportiva do Songo s’est soldé lui aussi sur une issue de parité, deux partout.

Ce qui permet à la RSB d’être toujours leader avec 7 points au compteur, suivie d’Al Masry (5 pts), d’Al Hilal (2 pts) et de l’UD do Songo (1 pt).

Bref, le Raja et la RSB sont appelés à ne pas lâcher prise en vue de bien négocier le second acte de cette phase de poules qui débutera le 29 courant par une confrontation entre le Raja et l’ASEC à Casablanca et un déplacement à Port Saïd des Berkanis pour donner le ton Al Masry.

A noter que seuls les deux premiers de chaque groupe baliseront leur chemin pour le tour des quarts de finale qui se jouera en aller et retour les 14 et 21 septembre prochain.

Il convient de rappeler en dernier lieu qu’hormis le Raja et la RSB engagés en C2, le football national est représenté également en Ligue des champions par le WAC (GP : C) et le DHJ (GP : B). Lors de la troisième journée qui a eu lieu mardi, les Casablancais ont forcé un précieux nul (1-1) à Conakry face aux Guinéens du Horoya, alors que les Jdidis se sont emêlés davantage les pinceaux en cédant le pas (2-1) devant les Algériens de l’Entente de Sétif.