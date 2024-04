Le Barça renverse Valence grâce à un triplé de Lewandowski

Mené 2-1 à la mi-temps, le FC Barcelone a fini par se défaire de Valence, en infériorité numérique pendant plus de 45 minutes, grâce à un triplé de Robert Lewandowski, lundi en clôture de la 33e journée de Liga.



Le buteur polonais a permis aux Blaugranas de renverser une jeune équipe valenciane réduite à dix alors qu'elle menait au score, inscrivant trois buts en seconde période (49e, 82e, 90e+3) pour porter son total à 16 réalisations cette saison.



De la tête d'abord, sur un corner tiré par Gündogan (49e, 2-2) et un deuxième dévié par Araujo en profitant d'une sortie ratée de Jaume, gardien remplaçant rentré en jeu après l'exclusion de Mamardashvili (82e, 3-2).

Puis en enroulant parfaitement un coup franc au-dessus du mur adverse pour faire le break dans le temps additionnel (90e+3, 4-2).



Le Barça (2e, 73 points) récupère ainsi sa place de dauphin du Real Madrid (1er, 84 points) aux dépens de son voisin catalan de Gérone (3e, 71 points), son prochain adversaire samedi, qui avait provisoirement pris la seconde place du classement après sa victoire à Las Palmas (2-0).



Ce succès empêche pour l'instant le Real d'être mathématiquement champion, malgré une avance quasi décisive de onze points avec seulement cinq journées à disputer.

Poussifs, les Catalans ont tardé à se montrer dangereux en début de rencontre et ont bien failli se faire punir par une jeune formation valenciane venue pour jouer le contre.



Sur une première action construite barcelonaise, le jeune Fermin Lopez, 20 ans, a néanmoins ouvert le score de la tête en coupant un centre parfait de Raphinha (22e, 1-0), mais la joie fut écourtée par une grossière - et inhabituelle - erreur du gardien allemand Marc-André Ter Stegen.



Le capitaine barcelonais a offert l'égalisation sur un plateau à l'attaquant espagnol Hugo Duro, en voulant tenter un sombrero plutôt osé et complètement raté (27e, 1-1).

Avant que le Barça ne se fasse à nouveau piéger sur un long ballon du gardien adverse, qui a poussé Araujo à concéder un pénalty transformé par Pepelu (38e, 2-1) après une faute sur Peter Federico.



Décisif au pied, Mamardashvili est resté vigilant sur sa ligne pour détourner une tentative puissante de Cancelo (44e) mais a lui aussi fini par commettre une grossière erreur en touchant le ballon de la main à l'extérieur de sa surface pour empêcher Lamine Yamal de filer au but (45e+1), laissant son équipe à dix juste avant la pause.

Valence, à la lutte pour l'Europe, rentrait alors au vestiaire en menant au score malgré une possession médiocre de... 17%.



Il a fallu attendre la seconde période pour assister au come-back tardif du Barça, porté par un Robert Lewandowski opportuniste et inspiré (49e, 82e, 90e+3).

Cette victoire acquise dans la douleur est la première depuis que l'entraîneur catalan Xavi Hernandez est revenu sur sa décision de quitter le club en fin de saison la semaine passée.