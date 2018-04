Le Raja et la RSB décidés à atteindre la phase de poules de la Coupe de la CAF

Le Raja et la RSB disputeront ce samedi en déplacement leurs matches aller des seizièmes de finale bis, ultime tour avant l’entame de la phase de poules de la Coupe de la CAF. Les Verts seront attendus de pied ferme, à partir de 14h00 au Nokoloma Stadium à Lusaka, par les Zambiens de Zanaco FC, au moment où les Berkanis affronteront, à 18h00 au stade Léopold Sédar Senghor à Dakar, les Sénégalais de Génération Foot.

Le Raja, qui reste sur deux défaites et un nul en championnat, aura à cœur de se ressaisir en compétition continentale et cela commence par cette première manche de Lusaka qui s’annonce compliquée mais jouable.

Après s’être rendu sur les lieux à bord d’un avion spécial, ce qui a évité à l’équipe un trip fatiguant de plus de 24 heures de vol, les joueurs du Raja devaient se contenter hier d’une seule séance d’entraînement, au stade qui abritera le match, en vue de peaufiner les derniers réglages.

Excepté le forfait de Mohamed Oulhaj, c’est un Raja au grand complet qui abordera les péripéties de cette confrontation qui sera sifflée par un trio d’arbitrage éthiopien conduit par Bamlak Tessema Weyesa, l’un des 36 referees qui officieront lors du Mondial 2018 en Russie.

Face à Zanaco qui caracole en championnat local et qui fait partie des habitués des épreuves africaines, les partenaires de Zakaria Hadraf sont tenus de négocier ce premier acte avec intelligence afin d’envisager dans de bonnes dispositions le second prévu le 17 courant au Complexe Mohammed V à Casablanca.

Tout comme le Raja, la RSB dispose de tous les atouts pour franchir sans dégâts le cap de Génération Foot, club fraîchement créé qui s’est vite imposé sur la scène footballistique sénégalaise et qui aspire à occuper une place sur l’échiquier continental. D’ailleurs, c’est un club formateur qui a vu passer dans ses rangs de nombreux internationaux sénégalais dont la star Seydou Mané, l’actuel attaquant de Liverpool.

Génération Foot sera le deuxième adversaire sénégalais pour l’équipe berkanie dans cette campagne de C2 après Mbour Petite Côte, sachant qu’au précédent tour, les coéquipiers d’Ayoub El Kaabi ont déjoué les pronostics en s’offrant les Tunisois du Club Africain.

Il ne reste que cette double confrontation avant la phase de groupes, ce qui constitue l’objectif tracé par les dirigeants de la RSB pas du tout prêts à digérer une élimination à ce stade de la compétition.

Pour le coach de la RSB, Mounir Jaaouani, « ce match est bien loin d’être une mince affaire et les joueurs sont sommés de sortir le meilleur d’eux-mêmes pour que l’on puisse forcer un bon résultat nous permettant de conserver nos chances intactes en vue de nous qualifier au tour suivant».

Il convient de signaler en dernier lieu que la CAF a désigné pour cette rencontre des arbitres ghanéens avec Daniel Nii Ayi Laryea au centre secondé par David Laryea et Dawood Brimah Yamdogo Ouedraogo.



Programme

Samedi

14h00 : Zanaco FC - Raja

18h00 : Génération Foot-RSB