Le Raja conserve son élan victorieux : Hasbane quittera la présidence des Verts le 8 janvier

Le Raja de Casablanca s’est imposé, en déplacement, face au Moghreb de Tétouan par 3 buts à 1, mardi en match de clôture de la douzième journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Mahmoud Benhalib a ouvert le score pour les Verts à la 54è minute de jeu. Cinq minutes plus tard, Anas Jabroun a marqué le but d’égalisation, avant que Mouhssine Iajour (73è, 90è+2) ne double et triple la mise, offrant les trois points de la victoire aux lauréats de la Coupe du Trône.

Après cette victoire, les hommes de Juan Carlos Garrido reprennent la deuxième position avec 21 points, à deux unités du leader le Hassania d'Agadir et une devant le Difaâ d'El Jadida.

De mal en pis, la situation du MAT (9 défaites, 2 nuls et une victoire) s'aggrave davantage, en occupant la position de lanterne rouge avec un total décevant de 5 points seulement.

Dans un autre registre, Said Hasbane a fait savoir sur les ondes de Radio Mars qu’il quittera la présidence du club le 8 janvier prochain lors de l’assemblée générale que tiendra le club, qui se transformera en AG élective. Avant d’ajouter qu’aucun candidat à la présidence du club ne s’est présenté officiellement.