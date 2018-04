Le RCOZ met l’IRT en plein doute

Le RCOZ respire un coup et l’IRT s’emmêle les pinceaux. La confrontation décalée à lundi entre ces deux équipes, comptant pour la 26ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, a tourné à l’avantage du Rapid Oued Zem qui s’est imposé sur le score de 2 à 0.

Cette fois-ci, la chance n’a pas tourné le dos au RCOZ qui, poussé par son public présent en masse dans les gradins du stade municipal d’Oued Zem, a scellé le sort de ce match sur le score précité, grâce aux réalisations de Mamadou Sidibé et Mohammed El Mejhed respectivement à la 12ème et la 53èmes minutes de jeu.

Septième victoire de la saison contre autant d’issues de parité et onze défaite, le RCOZ se trouve en droit de se targuer de sa bonne opération qui lui permet de quitter l’avant-dernière place (28 pts) pour partager désormais le 13ème rang avec le CRA qui vient de saisir la FRMF à travers un communiqué virulent pour dénoncer l’arbitrage de Hamza El Fariq lors du match contre le RAC.

Les Tangérois, qui en sont à leur deuxième défaite d’affilée après avoir cédé le pas à domicile lors de la précédente manche devant le FUS, ont de grands soucis à se faire puisqu’ils sont passés à côté d’une autre occasion de pouvoir faire le break.

Avec 47 points au compteur, ils restent, certes, leaders du concours mais ils risquent fort bien de se faire rattraper par d’autres prétendants qui ont vu leurs ambitions grandir au fil des journées.

Et c’est le cas, entre autres, du WAC et du Raja qui disputent aujourd’hui leurs matches de mise à jour (22ème journée) contre respectivement la RSB au Complexe Mohammed V à Casablanca et le CAK au stade municipal à Khénifra (16h00).

Pour WAC-RSB, il faut dire que la commission de programmation a gaffé en proposant ce choc à 19h30 alors qu’en parallèle se déroulera la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Il aurait été plus approprié de faire jouer ce match retard du championnat à 17 heures de sorte à garantir une présence massive des spectateurs, tant que cette partie revêt un grand enjeu particulièrement pour les Rouges qui, en cas de victoire reviendraient plus que jamais en course pour le titre, sans omettre qu’ils auront à affronter en déplacement lors de la prochaine journée l’Ittihad de Tanger, en plein doute.

Pour le Raja qui n’arrive plus à s’imposer depuis un bon bout de temps, sa virée du côté de Khénifra s’annonce compliquée devant un Chabab local qui reste sur une précieuse victoire devant l’OCS. Un match dont le vainqueur aura beaucoup à gagner car le nul ne devrait faire les affaires d’aucun des deux protagonistes.

A souligner que la commission de programmation a rappelé la date arrêtée pour la seconde mise à jour du championnat (24ème journée). Ce sera le 2 mai prochain avec RCOZ-RCA à 16h00 et MAT-RSB à 18h00.

Pour ce qui est de la 27ème journée, le bal sera ouvert vendredi 27 avril à 20 heures avec le match qui opposera au terrain El Massira à Safi l’Olympique local au FUS, rabat-joie des prétendants au sacre, et ce après s’être offert le Raja, le HUSA et l’IRT. Que du lourd.

Cette manche se poursuivra samedi avec les rencontres OCK-CRA (16h00), RCA-MAT (18h00) et KACM-DHJ (20h00). Dimanche, hormis l’affiche IRT-WAC prévue au Grand stade de Tanger à 16 heures, il y aura RAC-RSB (16h00), HUSA-RCOZ (18h00) et ASFAR-CAK (20h00).