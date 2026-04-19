Barcelone consacre le retour de l’USFP dans les cercles d’influence mondiaux

La participation de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) au Sommet progressiste de Barcelone ne saurait être réduite à un simple acte de présence. Elle représente l’aboutissement d’un labeur politique méthodique, axé sur le repositionnement stratégique du parti au sein des sphères socialistes et démocratiques internationales. Dans une conjoncture mondiale complexe, marquée par l’impératif de défense de notre cause nationale, l’urgence de la question palestinienne et la nécessité de refonder un discours de gauche sur le multilatéralisme et la paix, l'étape de Barcelone est bien plus qu'un jalon : elle est une consécration.



Il serait réducteur d’analyser la présence de l’USFP à Barcelone sous le seul prisme protocolaire. Ce sommet a constitué un laboratoire de convergence pour les forces progressistes mondiales, au moment où les fractures géopolitiques et les crises de confiance dans l’action politique se creusent et l’affrontement des courants conservateurs exigent une coordination accrue.



Pour l’USFP, cette échéance couronne un processus rigoureux d'investissement dans les instances de l’Internationale Socialiste, les réseaux de jeunesse et les cercles parlementaires où se dessinent les équilibres de demain. Ce rayonnement ne doit rien au hasard ; il prolonge une série d'initiatives concrètes menées à Rabat, Marrakech ou Tanger, et une ouverture assumée vers les dynamiques du Sud et de l’Amérique latine. Cette constance témoigne d’une vérité politique : une influence internationale ne s’hérite pas, elle se reconquiert par la crédibilité et la clarté des engagements.



A Barcelone, l’USFP a démontré que la diplomatie parallèle n’est ni un symbole ni une simple image de marque, mais un prolongement organique de l’action militante et un outil d'influence au service des intérêts supérieurs de la Nation.



Le plaidoyer de l’USFP à Barcelone tire sa force d'une articulation parfaite entre les enjeux nationaux et les principes universels. Dans le sillage de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, la défense de l’intégrité territoriale du Royaume exige des relais partisans capables de porter la voix du Maroc au cœur des familles politiques mondiales.



L’atout majeur de l’USFP réside dans sa capacité à transformer son ancrage historique en une force de conviction. Ici, la diplomatie parallèle ne vient pas concurrencer l’action de l’Etat ; elle la sublime et la renforce sur le terrain des idées, des débats idéologiques et des solidarités partisanes, en inscrivant la question du Sahara dans une lecture de stabilité régionale et de légalité internationale.



Toutefois, cette fidélité à la patrie est indissociable de la fidélité aux principes. Coïncidant avec la Journée du prisonnier palestinien, le sommet a été l’occasion pour l’USFP de réaffirmer son soutien indéfectible au peuple palestinien. Cet engagement pour la dignité, la liberté et la création d’un Etat indépendant ne relève pas d'une posture de circonstance, mais d'un impératif moral gravé dans l'identité même de la gauche démocratique marocaine. En défendant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes au sein d’Etats unis et souverains, l’USFP maintient un cap cohérent, refusant les logiques de domination et d'ingérence.



La résonance de l’USFP à l’international est le miroir de sa vitalité interne. Un parti capable de porter un discours audible et respecté sur la scène mondiale renforce mécaniquement sa stature et sa crédibilité auprès des citoyens marocains.



Il existe une corrélation directe entre la solidité de l’organisation et le poids du rayonnement extérieur. Cette dynamique s’inscrit dans le prolongement du travail de restructuration engagé depuis la préparation du douzième Congrès national. L'encadrement, la discipline organisationnelle et la clarté idéologique sont les piliers qui permettent aujourd'hui au parti d'investir ces espaces de pouvoir.



En conclusion, l’on peut dire qu’à travers la participation de l’USFP à la rencontre de Barcelone, le parti réaffirme sa volonté; celle de ne plus se contenter de sa seule mémoire historique pour marquer sa vitalité. Il travaille désormais à reconquérir sa centralité. En articulant diplomatie d'influence, fidélité aux causes justes et renforcement des bases militantes, le parti cherche à s'imposer, plus que jamais, comme un acteur incontournable de l'échiquier politique et de la gestion des affaires publiques.



Par Mohamed Assouali

Membre du Bureau politique de l’USFP

Secrétaire provincial du parti à Tétouan