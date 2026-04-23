Une vingtaine d'écoles fermées en Suède après des menaces de violence

Une vingtaine d'établissements scolaires de Borlänge, dans le centre de la Suède, étaient fermés mercredi en raison de menaces de violence mais devaient rouvrir jeudi, une personne ayant été interpellée, ont indiqué les autorités.



"La police a interpellé et placé en garde à vue aujourd'hui la personne à l'origine de l'évaluation d'une menace potentielle pour le milieu scolaire. A la suite de cette intervention, la police estime que la menace n'existe plus", écrit la municipalité de Borlänge dans un communiqué.



Selon le tabloïd Aftonbladet, il s'agissait d'une menace de "fusillade dans une école", message qui avait également circulé sur les réseaux sociaux. La police n'a pas voulu commenter.

La commune avait fait part de sa décision de fermer 16 établissements scolaires publics comme une "mesure de précaution". Cinq établissements privés ont également pris la décision de fermer, selon les médias suédois.



La police avait indiqué avoir reçu des informations concernant "des menaces visant des écoles de Borlänge" et a ouvert une enquête préliminaire pour "des menaces illégales graves à l'encontre d'un groupe".

Le directeur des services de la commune de Borlänge, Jörgen Olsson, avait précisé avoir reçu une alerte tard mardi.



"Lundi, les élèves de Borlänge ont reçu des informations, il s'agit d'informations circulant entre élèves, qui ont suscité de l'inquiétude. Et tard dans la soirée de mardi, ces informations sont également parvenues aux employés de la commune", a-t-il relaté.



Borlänge, qui compte environ 45.000 habitants, est située à quelque 200 kilomètres au nord de Stockholm.

Environ 3.000 enfants sont concernés par cette décision et resteront chez eux aujourd'hui, selon la chaîne SVT.

Les attaques contre des écoles sont relativement rares en Suède.

En février 2025, un homme armé de 35 ans a tué dix personnes dans un centre de formation pour adultes à Örebro, dans la pire fusillade de masse de l'histoire de la Suède.



Selon la police, le tueur voulait mettre fin à ses jours en raison de difficultés financières et psychologiques.

En mars 2022, un élève de 18 ans a poignardé à mort deux enseignants dans un lycée de Malmö (sud).

En octobre 2015, trois personnes ont été tuées lors d'une attaque à caractère raciste dans une école de Trollhättan, dans l'ouest du pays, par un agresseur armé d'une épée qui a ensuite été abattu par la police.