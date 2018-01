Le Onze national lorgne le petit chelem face au Soudan

Le Onze national donnera la réplique, ce dimanche à partir de 19 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, à son homologue soudanais pour le compte de la troisième journée du groupe A du CHAN 2018 qui se tient actuellement au Maroc.

Il y a lieu de signaler que si les sites officiels de la CAF et de la FRMF ne font état d’aucun incident compromettant l’équipe soudanaise, certaines sources annoncent que les responsables de la sélection guinéenne ont déposé une réserve contre la Fédération soudanaise. Et ce suite à l’alignement par le Soudan lors du match de la première journée du joueur Saoui Cheikh qui avait signé le 31 décembre dernier un contrat avec le club libyen d’Al Ittihad et partant de là, il ne serait plus éligible pour prendre part à ce Championnat d’Afrique des nations, épreuve dédiée exclusivement aux joueurs locaux.

Pour revenir à la confrontation Maroc-Soudan, son seul enjeu reste la première place de la poule. Chaque protagoniste cherchera à terminer leader du groupe et si pression il y a, elle sera sur les épaules des Nationaux qui auront à cœur de ne pas changer de cadre et de continuer de bénéficier du soutien inconditionnel du public de la métropole.

Après avoir assuré l’essentiel en alignant deux victoires avec l’art et la manière contre la Mauritanie (4-0) et la Guinée (3-1), ce qui est pour conforter toutes les composantes de l’équipe, le sélectionneur national, Jamal Sellami, a confirmé qu’il procédera à un turn over de son effectif. L’occasion pour bon nombre de joueurs, réservistes jusqu’ici, de faire valoir leur talent devant un adversaire aguerri et de prouver au staff technique qu’il pourra compter sur eux.

En ce qui concerne l’état de santé des joueurs, le docteur de l’équipe nationale Saïd Zniki a affirmé au site de la Fédération, frmf.ma, qu’Abdelilah Hafidi souffre d’une élongation musculaire au niveau de la cuisse, blessure qui nécessite une convalescence d’une dizaine de jours. Autrement dit, le CHAN est compromis au plus haut point pour le joueur rajaoui, ce qui n’est pas le cas pour Salaheddine Saïdi, légèrement blessé et qui devrait reprendre les entraînements avec le groupe, tout comme Jawad El Yamiq qui voit son mal de dos diminuer, toujours d’après le médecin de l’EN.

Bref, boucler cette phase de poule sur une bonne note devrait booster davantage le moral de toute l’équipe qui entend aller jusqu’au bout dans cette compétition qui se déroule à la maison.

A souligner que simultanément avec le match Maroc-Soudan, le deuxième match de ce groupe se déroulera au Grand stade de Marrakech et mettra aux prises la Mauritanie avec la Guinée.