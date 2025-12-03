Le Niger et le Burkina Faso saluent l’adoption de la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité


Mercredi 3 Décembre 2025

Le Niger et le Burkina Faso saluent l’adoption de la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité
Le Niger a salué, mardi, l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution historique 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution à la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré à la suite de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique, tenue les 02 et 03 décembre à Rabat.

De son côté, le Burkina Faso a réitéré, mardi, son soutien ferme et constant à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, tout en saluant l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution historique 2797 qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Royaume comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution à la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de leur participation à la Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique.

M. Traore a, dans ce sens, réaffirmé l’appui du Burkina Faso à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend.

Le chef de la diplomatie burkinabé s’est aussi félicité de l’ouverture par le Burkina Faso d’un consulat général à Dakhla, le 23 octobre 2020.
Pour sa part, M. Bourita a exprimé sa reconnaissance au Burkina Faso pour cette position constante et indéfectible.


