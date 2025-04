Le Maroc défend «avec une ferme détermination» le respect de l'intégrité territoriale des États

Le Maroc défend «avec une ferme détermination» les principes de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, a indiqué, dimanche à Tachkent (Ouzbékistan), Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers.



Le Royaume défend les mêmes principes qui ont inspiré la création du mouvement des non-alignés, à savoir "le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la résolution pacifique des conflits", a dit M. Ould Errachid, lors de la 4è Conférence du réseau des parlements du mouvement des non-alignés, organisée dans le cadre de la 150è assemblée de l’UIP.



Le Maroc adopte une vision stratégique globale fondée sur la promotion de la paix et de la sécurité internationales, la consolidation des valeurs de solidarité effective, de coopération fructueuse et d'intégration, a souligné le responsable parlementaire.



Lors de cette conférence, le président de la Chambre des conseillers a fait remarquer que les parlements sont appelés à jouer un rôle plus efficace dans la promotion du dialogue et la recherche de solutions innovantes permettant de faire face aux défis et répondre aux aspirations des peuples. Il a tenu à rappeler le lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de partenariats "stratégiques fructueux et ouverts" et des initiatives "pionnières et ambitieuses" pour renforcer la coopération et consolider les valeurs de solidarité, notamment au niveau du Sud.



Il s'agit de grands projets stratégiques visant à renforcer la sécurité et la stabilité régionales et à promouvoir le développement durable, en particulier aux niveaux africain et atlantique, a-t-il dit, relevant que ces projets établissent une nouvelle vision de l'intégration et de la coopération multidimensionnelle.