Le MCO et le CAYB réussissent l’accession

Le verdict quant à l’accession chez l’élite pour les ‘’Botolistes’’ de la D 2 est tombé à une journée de la fin. Ce sont le MCO et le CAYB à qui échoira l’honneur d’évoluer parmi les grands, la saison prochaine. Pour ce faire, les deux larrons ont profité des déboires d’un luron qui mordicus a longtemps cru aux chances d’une éventuelle distinction, vu la copie rendue tout un exercice durant, on nommera le RBM qui, d’une défaite (2-0) à Témara devant plus petit que soi, le WST en l’occurrence, a vu ses dernières illusions s’éparpiller. Félicitations donc aux Oujdis et Harizis respectivement pour un retour ‘’to which they belong’’ et pour une première dans les annales sportives de Berrechid. Si pour le MCO cela s’est fait comme dans du beurre à Rabat (2-0 devant Sidi Kacem), le CAYB aura, quant à lui, souffert chez les Banlieusards du RB avant que de conclure son affaire. En effet, dans un joli match-poursuite, Bernoussi, qui jouait sa survie, a mené par deux fois avant que les hommes de Saïd Sadikki ne reviennent au score et n’empochent le point du bonheur.

Pour le bas, si la cause était entendue depuis un bout de temps pour l’USMO, accroché à blanc en la circonstance par le KAC pour sa dernière sortie à ce niveau en ses terres, il restait et restera encore une peu enviable place à prendre et ils sont trois, infortunés à batailler pour éviter le bonnet d’âne fatidique, le RB premier relégable, le WST à deux longueurs et la JSKT qui, à la faveur d’une victoire devant l’ASS, se trouve à trois points de Bernoussi. Cela se jouera donc samedi et plus particulièrement entre le RB et le WST qui se déplaceront à Salé pour les Casablancais et à Berrechid pour Témara.

Quant aux Tadlaouis, ils iront du côté de Laâyoune tâter du crampon sahraoui face à la JSM, un nul faisant aisément leurs affaires.

Les autres rencontres n’ayant pas eu de réels impacts sur les enjeux dominicaux de cette avant-dernière journée, il serait donc indécent de déranger le bonheur des Oujdis et des Harizis et de ne pas respecter le travail de deuil de l’USMO.