Le Kawkab sauvé in extremis

Le KACM a assuré l’essentiel en s’imposant par un but à zéro, face au CRA, au Grand stade de Marrakech pour le compte de la 29e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1. Un match difficile pour les deux clubs qui occupent les dernières places du classement et qui avaient besoin d’une victoire pour assurer leur maintien parmi les grands.

Si la chance a souri aux locaux lors des dernières minutes de la rencontre, il faut dire que l’adversaire n’a pas démérité, dominant la première mi-temps lors de laquelle il était près d’ouvrir le score à plusieurs reprises. Les Marrakchis, conscients qu’ils jouaient là leur dernière carte, n’ont eu leur salut que sur un but d’un défenseur contre son camp. Une victoire qui vaut son pesant d’or puisqu’elle permet au KACM de se positionner à la 13e place devant le CRA, le CAK et bien évidemment le RAC et par là même sauvegarder sa place dans la cour des grands.

Au terme de la rencontre, Driss Boulahial, entraîneur adjoint du CRA, a exprimé son regret par rapport au résultat enregistré, déclarant que ses joueurs auraient pu revenir avec au moins un point s’ils avaient concrétisé les occasions qu’ils se sont créées. Et d’ajouter que le plus important maintenant est de penser au match de la dernière journée face à l’IRT que le club doit préparer avec sérénité.

De son côté, le coach du KACM, Faouzi Jamal, s’est dit satisfait de la victoire même si la manière n’était pas au rendez-vous, arguant que le classement et surtout la pression pesaient énomément sur les joueurs. Et d’ajouter qu’un grand travail attend le groupe avant d’affronter la RSB pour le compte de la dernière journée, que sa mission en tant qu’entraîneur du KACM se terminera à la fin de saison et que des discussions pourraient avoir lieu en vue de prendre en charge l’équipe la saison prochaine.