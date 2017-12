Le Hassania et le Wydad, protagonistes de l’affiche du 13ème acte du championnat

A trois journées de la fin de la phase aller du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1, la course au titre de champion d’automne commence à se corser entre plusieurs clubs.

Ainsi, tout au long de ce week-end et lundi, la 13e journée donnera plus de visibilité sur les équipes qui peuvent prétendre à ce titre.

A Larache, l’IRT accueillera, à partir de 15h de ce samedi, au stade municipal, le Difaâ d’El Jadida. Une belle affiche entre deux équipes qui occupent le haut du tableau et tentent de s’approcher davantage de la tête du peloton.

A la même heure, le CAK reçoit le FUS au stade municipal de Khénifra. 14èmes avec 12 unités au compteur, les locaux auront la tâche difficile face à un FUS qui réalise un bon parcours.

A 18h, l’AS FAR croisera le fer avec le RAC au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat. Revigorés depuis le départ d’El Amri, les protégés de Khairi tenteront de l’emporter face à une équipe en manque d’inspiration. Toutefois, la mission sera difficile face à un adversaire qui cherchera de se réconcilier avec son public, même aux dépens de l’AS FAR.

Pour ce qui est des matchs de dimanche, le stade qui abritera la rencontre entre le Raja et le CRA n’est pas encore connu au moment où nous mettions sous presse. Face à Al Hoceima, la victoire sera dure à arracher du fait que l’adversaire a lui aussi le vent en poupe et ses résultats loin de ses bases ont souvent été satisfaisants.

A noter que le Raja vient de s’attacher les services de l’ex-international marocain, Mounir Oubadi qui a signé un contrat de six mois, lit-on sur le site officiel des Verts, rajacasablanca.com

A Khouribga, l’OCK sera à rude épreuve face à la RSB (17h00). Les deux équipes connaissent des hauts et des bas et les trois points pourraient basculer d’un côté comme de l’autre. Une rencontre équilibrée et l’équipe la mieux préparée mentalement devrait l’emporter.

A 19h, le KACM reçoit le MAT au stade El Massira de Safi. Une délocalisation qui n’inquiète plus les hommes de Mariana qui se sont habitués à jouer à l’extérieur de Marrakech depuis la fermeture du Grand stade. Positionnés au milieu du tableau, les Marrakchis semblent trouver la confiance qui leur permet de jouer sans pression, puisque l’objectif fixé pour la phase aller est presque atteint.

De l’autre côté, les Tétouanais tenteront de se ressaisir pour améliorer leur classement.

Lundi, à partir de 18h, le stade Adrar d’Agadir vibrera au rythme du match qui opposera le Hassania au Wydad de Casablanca. Tous les ingrédients sont réunis pour que le spectacle soit au rendez-vous. Leader, le HUSA ne voudrait sous aucun prétexte rater cette occasion pour poursuivre son bonhomme de chemin. En face, le WAC tentera de réaliser une victoire lui permettant de s’approcher de la tête du classement.