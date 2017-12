Le HUSA conforte son statut de leader au détriment du Wydad

Le match au sommet qui a opposé, lundi au Grand stade d’Agadir, le HUSA au WAC pour clôturer les péripéties de la 13ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, s’est soldé en faveur des locaux sur le score d‘un but à zéro.

Une victoire combien précieuse pour les Soussis, obtenue sur un penalty transformé par le spécialiste maison de l’épreuve Jalal Daoudi à la 25ème minute de jeu.

Le Hassania a su comment préserver son avantage, ne laissant en aucun moment au Wydad la possibilité de développer son jeu, et ce en dépit de la présence en fin de match de sa triplette d’attaque, Ounajem, Haddadi et Bencharqi.

Le HUSA a conforté ainsi son statut de leader, portant désormais son capital points à 25 unités, au moment où le Wydad n’a pas bougé d’un pouce, en étant 11ème avec 15 points mais avec trois matches en moins face à la RSB, au Raja et au KACM.

Une défaite qui a mis l’entraîneur wydadi Houcine Ammouta dans tous ses états, fustigeant ses joueurs et leur demandant de revoir ce match perdu face au Hassania et ceux gagnés en Ligue des champions pour faire la comparaison et tirer les leçons qui s’imposent. Et d’ajouter qu’il est inconcevable qu’un joueur champion d’Afrique puisse livrer une telle prestation et qu’il doit absolument se défaire de cette mentalité d’amateurisme. Avant de conclure que l’équipe n’a rien montré pour remporter ce match, contrairement au HUSA. Le coach de l’équipe soussie, Miguel Gamondi, a affirmé que ses protégés ont sorti un match plein et honoré leur standing de leader aucunement usurpé. Pour le technicien argentin, il s’agit d’une victoire méritée, devant booster davantage le moral du groupe pour la suite de la compétition.

Par ailleurs, le championnat national D1 se poursuivra aujourd’hui et demain par la tenue de la 14ème manche. Le bal sera ouvert ce mercredi par MAT-IRT, le derby du Nord qui aura lieu en fin de compte au grand bonheur des Tétouanais au stade Saniet Rmel qui a rouvert ses portes après des mois de travaux de réfection.

Cette confrontation sera suivie par les rencontres CRA-KACM, RSB-Raja, RAC-OCK, RCOZ-CAK et le choc AS FAR-FUS. Jeudi, le HUSA se déplacera à El Jadida pour jouer le Difaâ local, alors que le WAC affrontera l’OCS.

A rappeler qu’une fois la phase aller terminée, le championnat fera relâche et la trêve hivernale s’étalera du 1er janvier au 6 février prochains.