Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers interpelle le gouvernement sur la «sécurité alimentaire» et les répercussions des tensions au Moyen-Orient

Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers a adressé une question orale au gouvernement, portant sur les mesures prises pour renforcer les stocks stratégiques des produits de base, face aux crises géopolitiques actuelles et à l'instabilité qui plane sur la région du Moyen-Orient.



A cet effet, les conseillers ittihadis ont souligné que la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales fait face à des défis sans précédent en raison de la situation qui prévaut au Moyen-Orient. Ils ont par là même relevé que l'escalade dans cette région a eu des répercussions directes sur les routes du commerce maritime et sur les prix de l'énergie, faisant de la constitution d'un stock stratégique (céréales, huiles, sucre et légumineuses) un enjeu national touchant au cœur même de la sécurité alimentaire des Marocains et de leur pouvoir d'achat.



Ainsi, les questions soulevées par les élus ittihadis se sont articulées autour de quatre points essentiels. Ils ont demandé à l’exécutif de révéler les chiffres et niveaux réels des stocks stratégiques actuels et leur conformité aux normes de référence internationales. L’interpellation a porté aussi sur le plan proactif du gouvernement pour sécuriser les approvisionnements face aux perturbations de la navigation commerciale induites par les tensions au Moyen-Orient, ainsi que sur la manière de gérer la hausse soudaine des coûts de fret et d'assurance.



Le Groupe socialiste s’est également interrogé sur le degré de préparation des mécanismes pour répondre de façon urgente en cas de pénurie ou d'interruption des approvisionnements en provenance des zones de conflits internationaux. Il a, enfin, établi un lien entre la gestion des stocks et la dynamique des prix sur le marché national, afin que le citoyen marocain ne soit pas affecté par l'embrasement des marchés mondiaux sous l'effet des tensions actuelles.



Il convient de souligner en dernier lieu que la démarche du Groupe socialiste-Opposition ittihadie intervient à un moment où l'opinion publique attend des mesures concrètes pour limiter les effets de l'inflation importée. Les conseillers ittihadis ont insisté sur la nécessité pour le gouvernement d'assumer pleinement son rôle de contrôle et de veiller à la souveraineté de la « sécurité stratégique » du Royaume dans une conjoncture internationale d'une extrême complexité.



H.T