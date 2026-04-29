Botola Pro D1 : AS FAR-RCA à l’affiche

La 17è journée de la Botola Pro D1 de football s'annonce décisive dans la course au titre, avec en point d’orgue une confrontation de très haut niveau entre l’AS FAR et le Raja. Un duel direct entre le troisième et le deuxième du classement, qui pourrait rebattre les cartes en tête.



Actuel dauphin avec 33 points, le Raja se déplace à Rabat avec l’ambition de prendre les commandes, profitant du moindre faux pas du leader, le MAS (34 pts). Mais les Militaires, solides troisièmes (32 pts), n’ont qu’une idée en tête: S’imposer à domicile pour dépasser leur adversaire du soir et relancer totalement la lutte pour la première place. Ce choc promet intensité, engagement et une forte pression, à l’image des grandes affiches du football marocain.



Outre ce sommet, la bataille reste tout aussi serrée. Le WAC (4e, 31 pts) tentera de rester au contact du podium lors de sa confrontation face à l’USYM, lanterne rouge. Sur le papier, les Rouges partent favoris, mais la pression du résultat pourrait redistribuer les équilibres.



Cinquième avec 30 points, la RSB aura également une belle opportunité de se rapprocher du trio de tête face au KACM, une formation toujours difficile à manœuvrer malgré sa position en milieu de tableau.



Au cœur du classement, plusieurs confrontations directes pourraient faire bouger les lignes. Le CODM (6e, 26 pts) se rendra chez le FUS (8e, 18 pts) dans un duel où chaque point comptera pour sécuriser une place dans la première moitié du tableau. Même enjeu pour le DHJ (7e, 24 pts) face à la RCAZ, tous deux en quête de stabilité.



Plus bas, la lutte pour le maintien s’annonce intense. L’IRT (13e, 14 pts) affronte l’OCS (14e, 12 pts) dans un match à six points. Dans la même zone, l’UTS et l’OD joueront gros dans leur confrontation directe, tout comme le MAS face au HUSA, où le leader cherchera à conforter son statut.



Cette 17è journée pourrait marquer un tournant. Entre duel au sommet à Rabat, pression sur les poursuivants et tension en bas de tableau, tous les ingrédients sont réunis pour un plateau décisif. Le verdict du terrain pourrait bien redessiner les ambitions de chacun à mi-parcours du championnat.