Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Botola Pro D1 : AS FAR-RCA à l’affiche

Mercredi 29 Avril 2026

Botola Pro D1 : AS FAR-RCA à l’affiche
Autres articles
La 17è journée de la Botola Pro D1 de football s'annonce décisive dans la course au titre, avec en point d’orgue une confrontation de très haut niveau entre l’AS FAR et le Raja. Un duel direct entre le troisième et le deuxième du classement, qui pourrait rebattre les cartes en tête.
 
Actuel dauphin avec 33 points, le Raja se déplace à Rabat avec l’ambition de prendre les commandes, profitant du moindre faux pas du leader, le MAS (34 pts). Mais les Militaires, solides troisièmes (32 pts), n’ont qu’une idée en tête: S’imposer à domicile pour dépasser leur adversaire du soir et relancer totalement la lutte pour la première place. Ce choc promet intensité, engagement et une forte pression, à l’image des grandes affiches du football marocain.
 
Outre ce sommet, la bataille reste tout aussi serrée. Le WAC (4e, 31 pts) tentera de rester au contact du podium lors de sa confrontation face à l’USYM, lanterne rouge. Sur le papier, les Rouges partent favoris, mais la pression du résultat pourrait redistribuer les équilibres.
 
Cinquième avec 30 points, la RSB aura également une belle opportunité de se rapprocher du trio de tête face au KACM, une formation toujours difficile à manœuvrer malgré sa position en milieu de tableau.
 
Au cœur du classement, plusieurs confrontations directes pourraient faire bouger les lignes. Le CODM (6e, 26 pts) se rendra chez le FUS (8e, 18 pts) dans un duel où chaque point comptera pour sécuriser une place dans la première moitié du tableau. Même enjeu pour le DHJ (7e, 24 pts) face à la RCAZ, tous deux en quête de stabilité.
 
Plus bas, la lutte pour le maintien s’annonce intense. L’IRT (13e, 14 pts) affronte l’OCS (14e, 12 pts) dans un match à six points. Dans la même zone, l’UTS et l’OD joueront gros dans leur confrontation directe, tout comme le MAS face au HUSA, où le leader cherchera à conforter son statut.
 
Cette 17è journée pourrait marquer un tournant. Entre duel au sommet à Rabat, pression sur les poursuivants et tension en bas de tableau, tous les ingrédients sont réunis pour un plateau décisif. Le verdict du terrain pourrait bien redessiner les ambitions de chacun à mi-parcours du championnat.

Libé
Mercredi 29 Avril 2026

Lu 133 fois

Tags : AS FAR, Botola Pro D1, RCA

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication