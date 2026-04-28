Mohamed El Habib Belkouch souligne l'importance de la coopération entre la Délégation interministérielle et ses partenaires internationaux en matière de renforcement des capacités

Le délégué interministériel aux droits de l'Homme, Mohamed El Habib Belkouch, a souligné lundi à Rabat, l'importance de renforcer la coopération entre la Délégation interministérielle et ses partenaires internationaux, notamment en matière de renforcement des capacités et de partage d'expertises.



M. Belkouch s'exprimait lors d'une réunion de la commission de pilotage organisée par la Délégation interministérielle et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), sur le soutien aux efforts du Royaume du Maroc en matière d'interaction avec les mécanismes internationaux dans le domaine des droits de l'Homme au titre de la période 2025-2027.



Il a qualifié de "stratégique" le partenariat entre la Délégation et ses partenaires, en ce sens qu'il couvre les domaines d'action de la Délégation et va de pair avec sa nouvelle vision pour relever les défis auxquels elle est confrontée, précise un communiqué de la Délégation interministérielle.



Lors de cette réunion, M. Belkouch a fait observer que la Délégation interministérielle est "passée d'une logique de consommation des normes internationales à une dynamique de contribution à leur élaboration dans le domaine des droits de l’Homme", avec un intérêt croissant porté au renforcement des capacités, au suivi de l’élaboration des rapports et à l’ouverture d’espaces de réflexion pour développer des modes d’interaction avec les différents mécanismes internationaux des droits de l’Homme.



M. Belkouch a également salué la qualité de la coopération avec l’UNFPA, qui s’inscrit dans le cadre d'un accompagnement de plusieurs projets visant à promouvoir les droits de l’Homme et à renforcer les capacités en la matière, soulignant la qualité de l'accompagnement apporté par le Fonds à la nouvelle vision de la Délégation et de ses engagements pour la mise en œuvre des différents projets programmés.



A cet égard, il a évoqué plusieurs chantiers lancés par la Délégation, dont la mise en œuvre des orientations stratégiques nationales en matière de droits de l'Homme dans un cadre stratégique qui définit la ligne directrice de la Délégation selon un plan d'action bien défini, comprenant des projets en phase avec les différentes priorités nationales et les engagements internationaux du Royaume dans le domaine des droits de l'Homme, notamment le développement de partenariats et de la coopération ainsi que le renforcement du réseautage au niveau international.



De son côté, la représentante de l'UNFPA au Maroc, Marielle Sander, a exprimé "sa pleine disposition à accompagner la Délégation interministérielle dans la mise en œuvre de ses différents chantiers et activités et à œuvrer au développement de partenariats futurs".



Cette réunion reflète les niveaux avancés de collaboration entre l'UNFPA-Maroc et la Délégation interministérielle, a-t-elle précisé, relevant que cette coopération procède d’un intérêt commun pour les grandes questions relatives aux droits de l’Homme qui nécessitent une coordination continue.



Le délégué interministériel aux droits de l’Homme a signé, fin 2025, un accord de partenariat avec la représentante de l'UNFPA au Maroc pour la réalisation d'un projet d'appui aux efforts du Maroc pour renforcer l'interaction avec les mécanismes internationaux des droits de l’Homme.



L'accord porte aussi sur l'appui aux efforts nationaux visant à intégrer les recommandations des mécanismes onusiens relatifs aux droits de l’Homme dans la planification, les politiques et les stratégies nationales, à en suivre la mise en œuvre, et à renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à interagir avec les mécanismes onusiens des droits de l’Homme.