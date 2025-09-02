Le Grand stade de Marrakech : Un joyau architectural qui fait peau neuve

Le Grand stade de Marrakech, qui s’apprête à accueillir notamment la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) au Maroc, fait désormais peau neuve après avoir subi des travaux de rénovation portant sur plusieurs volets.



Le stade, qui a déjà été le théâtre de compétitions prestigieuses telles que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2013 et 2014, a connu des travaux de mise à niveau dont la première phase a été entamée début 2024 et a pris fin en juin 2025. "La première phase de mise à niveau du grand stade de la ville ocre a consisté en sa mise en conformité avec les normes de la CAF", a fait savoir le directeur d’aménagement du Grand stade de Marrakech, Abdelkerim Bouilli, représentant l’Agence nationale des équipements publics (ANEP).



Les principaux aménagements apportés ont concerné l’ensemble des locaux sportifs, les vestiaires, la zone mixte et l’espace média, a-t-il déclaré à la MAP, faisant savoir que la pelouse a été refaite en totalité. Il a été également procédé à la mise en place d’un restaurant panoramique de 180 places, en plus du renouvellement de l’ensemble du mobilier des gradins, avec des sièges plus larges et confortables, a-t-il ajouté.



Pour la deuxième phase, a-t-il poursuivi, elle débutera juste après la CAN pour s'achever fin 2028, notant qu’il sera procédé notamment à la suppression de la piste d’athlétisme, afin de porter la capacité du stade de 41.000 actuellement à 46.000 places à l'horizon 2030, en plus de la couverture totale du stade. Dans une déclaration similaire, le directeur régional de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES), Morad Karaoui, a indiqué que "les habitants de la ville ocre doivent être fiers de ce bijou architectural".



Après avoir souligné que les coûts des travaux de la première phase s’élèvent à environ 400 millions DH, il a indiqué que le Grand stade de Marrakech est doté de sept salons VIP, en plus de 15 sky boxes. Quant au nombre de tourniquets, il est passé de 36 à 77 réduisant ainsi considérablement le temps d’attente pour les supporters piétons et en véhicule, qui est désormais de 1 minute seulement entre l’accès extérieur et l’arrivée dans les gradins, ce qui répond aux normes de la CAF et de la FIFA, s’est-il réjoui.



Il a relevé, dans ce sens, que le stade dispose de quatre terrains d'entrainement répondant aux critères de la FIFA.



Le Grand stade de Marrakech est "appelé à se métamorphoser lors de la deuxième phase de mise à niveau en prévision du Mondial 2030", a-t-il encore souligné, relevant que le stade, actuellement de format rectangulaire, passera à un format octogonal. Le Grand stade de Marrakech accueillera ce samedi (21h00) un match amical entre le Kawkab local (KACM), promu en Botola Pro D1 et l’Etoile du Sahel (Tunisie), l’occasion pour le public marrakchi de découvrir cette enceinte sportive après sa rénovation.