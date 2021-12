Le GERM incite à la création d’ un Institut universitaire d'études et de recherches sur la Méditerranée

Le Groupement d'Etudes et de Recherche sur la Méditerranée (GERM) a tenu son assemblée générale ordinaire sous la direction de son Président, le Professeur Habib El Malki, le vendredi 17 décembre 2021 au siège de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l'Université Mohammed V – Agdal.



Cette assemblée générale a été consacrée à l'approbation des rapports : moral et financier, et à l'examen des pistes possibles pour développer les activités du Groupement dans divers domaines liés à la recherche et à la réflexion sur l'histoire et l'avenir de la région méditerranéenne dans ses relations avec les différentes régions du monde.



Au début de cette assemblée, M. Habib El Malki, Président du GERM, a souhaité la bienvenue aux membres présents, rappelant le parcours historique du Groupement en tant qu'espace de dialogue et d'échange d'idées, et outil de sensibilisation des décideurs et de l'opinion publique nationale et internationale sur les questions politiques, économiques, sociales et culturelles. M. El-Malki a souligné l'importance de la dimension méditerranéenne pour le Maroc, non seulement dans ses relations avec l'Europe, mais aussi avec le reste du monde (Afrique, Asie, Amérique du Nord et Amérique latine).



Il a rappelé également l'accumulation intellectuelle et scientifique réalisée par le GERM afin de mieux comprendre les transformations méditerranéennes, et de percevoir les dimensions internationales imbriquées de la région méditerranéenne.



Après son ouverture, l’assemblée générale a procédé à la présentation du rapport moral qui reprenait les différentes activités et publications réalisées par le GERM au cours de la période précédente, et traitait des relations de coopération avec les partenaires, notamment le partenariat avec l'Université Mohammed V de Rabat. Par la suite, le rapport financier a été présenté, pour passer en revue, conformément aux normes légales en vigueur, les revenus de soutien des partenaires, et les dépenses liées à la couverture des activités et des publications et le renouvellement du site Internet du GERM.



Après avoir approuvé les deux rapports : moral et financier, le GERM a examiné les grandes lignes du programme d’action et des futurs partenariats, notamment les activités et projets suivants:



Consacrer la prochaine rencontre annuelle au thème : «La Méditerranée : Enjeux stratégiques des super puissances» afin d'étudier la situation problématique de la région et les différentes crises que les pays méditerranéens ont connues, notamment les crises financière et sanitaire. Cette rencontre permettra d'analyser le repositionnement des grandes puissances et des pays de la région, dont le Maroc, à la lumière des transformations internationales multidimensionnelles.



Les mesures prises pour lancer les activités de la «Chaire d'études méditerranéennes» qui a été créée en partenariat avec l'Université Mohammed V de Rabat afin de créer un espace ouvert et pluriel d'experts et de chercheurs de divers domaines pour contribuer à une réflexion collective sur la réalité et le sort de la région méditerranéenne.



Les démarches engagées pour créer un master spécialisé dans le domaine méditerranéen, en partenariat avec l'Université Mohammed V de Rabat, pour constituer un cadre universitaire de formation académique ouvert aux différents départements universitaires intéressées par les études méditerranéennes.



Constituer une commission pour coordonner avec la présidence de l'Université Mohamed V Agdal afin d’élaborer en commun un projet de création d’un institut universitaire d’étude et de recherches sur la Méditerranée et prendre les mesures nécessaires auprès du secteur de tutelle afin de le faire aboutir.