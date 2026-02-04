Libération

Le Forum du Sahel et du Sahara pour la diplomatie scientifique à Laâyoune


Jeudi 5 Février 2026

La Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune accueille, les 9 et 10 février, le Forum du Sahel et du Sahara pour la diplomatie scientifique: recherches, innovation et investissement.

Organisé par le groupe marocain Ecology Moroccan Technology, spécialisé dans les politiques publiques, les énergies renouvelables et l'ingénierie environnementale et climatique, cet événement à forte portée scientifique et académique vise à renforcer les relations maroco-africaines à travers la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation, en consolidant l’échange d'expertises entre les différents pays africains.

Ce forum a également pour objectif de débattre de thématiques variées, en l'occurrence la santé, la recherche scientifique et l’innovation, ainsi que l’ingénierie climatique et énergétique, selon un communiqué des organisateurs.

Le forum adopte une approche scientifique et une méthodologie diplomatique fondées sur le soft power, en harmonie avec les Hautes Orientations Royales, afin de renforcer les perspectives de partenariats et la conclusion de nouveaux accords avec plusieurs pays africains frères et amis, notamment dans les secteurs économiques, scientifiques et académiques, selon le principe gagnant-gagnant.


