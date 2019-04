Le Forum USA-Maroc, une opportunité pour des partenariats triangulaires en Afrique

Le cinquième Forum commercial USA-Maroc, qui s'est tenu jeudi à Miami, en Floride, avec la participation d'un parterre de responsables gouvernementaux, de chefs d'entreprise, d’experts et de diplomates, est une opportunité pour développer des partenariats triangulaires en Afrique, a souligné le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mezouar a relevé que les acteurs économiques américains, notamment en Floride, s'intéressent de près au Maroc, et à l'Afrique en général, et "ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs qui parlent le même langage et qui ont la même expérience, d'où l'importance de la présence du secteur privé marocain, à travers la CGEM, dans ce forum".

La participation de la confédération est importante à plusieurs titres, "d'abord parce qu'on s'adresse à un secteur privé qu'on veut attirer, dans le cadre de partenariats stratégiques ou triangulaires sur le continent africain, a-t-il expliqué notant que la Floride est une région extrêmement dynamique, avec une très grande ouverture d'esprit sur l'Afrique.

Pour le président de la CGEM, cette approche par région dans les relations économiques du Royaume avec les Etats-Unis "est la meilleure approche possible".

"La démarche développée par l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, pour la promotion des relations bilatérales à travers les régions et les Etats, est une approche pertinente eu égard au poids économique de ces Etats, qui ont chacun une vision différente", a-t-il noté.

Aussi ce forum sert-il à "stimuler l'intérêt des différents Etats américains pour le Royaume et ouvrir des perspectives de partenariat avec un Maroc qui bouge, un Maroc qui est bien classé dans les différents indicateurs, grâce à un secteur privé fort, un secteur bancaire stable, une stratégie, une vision et un leadership".

Et M. Mezouar d'ajouter que l'objectif est de développer des partenariats, à travers les institutions régionales, que ce soit la Chambre du commerce ou le Centre d'affaires USA-Afrique, en Floride, pour stimuler les investissements et booster les échange commerciaux.

Interrogé sur la prochaine mission économique de la Floride au Maroc, le président de la CGEM a souligné que son organisme n’épargnera aucun effort pour la réussite de ce voyage d'affaires à travers notamment la programmation de rencontres B2B, pour optimiser la présence des entrepreneurs américains au Maroc et les aider à passer à la phase de la concrétisation de leurs projets.