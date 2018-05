Le FC Porto et Casillas champions

Le FC Porto est assuré de remporter son 28e titre de champion du Portugal, le premier pour l'ancien Madrilène Iker Casillas, après le match nul entre le Benfica et le Sporting 0-0, samedi à Lisbonne, lors du derby de l'avant-dernière journée du Championnat.

Avec un total de 82 points, le club du nord du pays, opposé à Feirense dimanche, ne peut plus être rejoint par les deux formations de la capitale (78 pts) alors qu'il ne reste plus qu'une journée de compétition.

Ce titre met fin à une disette de cinq ans pour le FC Porto qui régnait sans partage sur le football portugais dans les années 2000 et jusqu'à son sacre en Europa League en 2011. Le dernier trophée de Porto remonte à la Supercoupe du Portugal en 2013.

En enlevant le championnat, Porto devient non seulement le second club le plus titré, mais il détrône également le Benfica, son rival lisboète qui a gagné tous les titres depuis 2013 et rêvait d'une cinquième couronne consécutive, une performance déjà réussie par le FC Porto dans les années 1990.

Porto avait fait un pas important vers le titre en allant s'imposer 1-0, le 15 avril, sur la pelouse du Benfica lors de la 30e journée, grâce au but du capitaine Hector Herrera à la dernière minute du temps réglementaire.

Cette victoire constitue également le premier titre pour l'emblématique gardien espagnol Iker Casillas depuis son arrivée, à l'été 2015, après 25 ans au Real Madrid.

Quant à l'entraîneur et ancien joueur de Porto, Sergio Conceiçao, déjà auteur d'une remontée spectaculaire au classement avec le FC Nantes la saison dernière, il a rempli sa mission en remportant le titre de champion du Portugal dès sa première saison sur le banc.