Le Derby de toutes les sensations, de tous les honneurs

Le derby Raja-WAC, disputé samedi au complexe sportif Mohammed V à Casablanca et comptant pourles huitièmes de finale aller de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, a tenu toutes ses promesses. Un choc qui s’est soldé sur une issue de parité, un partout, un résultat qui augure d’un second acte le 23 courant des plus indécis. Comme prévu, les spectateurs des deux bords ont assuré le spectacle, dessinant de joliesfresques via des tifos montés à la perfection et ne cessant de donner de la voix avant et tout au long de la partie. Mention spéciale donc au public qui a joué pleinement son rôle et aux forces de l’ordre qui se sont acquittées comme à l’accoutumée de leur mission, parvenant à maîtriser parfaitement les mouvements de foules que ce soit à l’entrée ou à la sortie du stade,sans oublierles boulevards menant au Complexe. Ils étaient un peu plus de 45.000 spectateurs à prendre place pour suivre ce show entamé timidement par les deux protagonistes sous le regard des sélectionneurs Vahid Halilhodzic et Lhoussine Ammouta. En étant les hôtes du premier acte, les Verts se sont montrés entreprenants sans pour autant trop inquiéter l’équipe wydadie décimée par l’absence de joueurs cadres de la trempe de Nahiri, El Karti, Nousseir, Saaïdi et Al Hassouni. Optant pourles contres, cette tactique s’avérera payante à la demiheure de jeu pour les Rouge et Blanc quiréussiront à trouverle chemin des filets parl’entremise d’IsmaïlEl Haddad bien servi par Ayoub El Kaabi. Le WAC a eu l’opportunité de doubler la mise avant la fin de la première période, mais El Kaabi s’était compliqué les choses pour vendanger une occasion qui aurait pu tuer le match. Au cours de la seconde période, le Raja s’estrepris de plus belle, surtout après l’entrée de Mohcine Moutawalli qui a su orchestrer de main de maître le jeu des Verts qui ont vu leurs efforts récompensés dès la reprise grâce au Congolais Fabrice Ngoma qui en est à son deuxième but dans cette compétition après celui inscrit contre Hilal Al Qods. Le score en restera là, un résultat qui n’avantage pas outre mesure le Wydad qui va recevoir au retour.Il est vrai que le nul blanc fera les affaires des Rouges, sauf que ces derniers ne peuvent pas prendre le risque de viser cette issue, puisque de parle passé, les derbys ont été souvent sanctionnés par des matches nuls avec des buts marqués. Voilà ce qui promet une seconde manche crânement disputée entre deux gros morceaux décidés à aller le plus loin possible dans cette épreuve copieusement dotée. Et à propos du prize money, l’équipe qui franchira ce tourremportera 200.000 dollars alors que celle qui sera éliminée aura droit à un chèque de 50.000 dollars. Le vainqueur du tournoi empochera, quant à lui, le joli pactole de 6 millions de dollars, contre 2,5 millions au finaliste et 500.000 dollars aux demi-finalistes. Il convient de rappeler en dernier lieu que le second représentant du football national dans cette compétition, l’Olympique de Safi, devait accueillir, hier pour le compte de ce même tour, l’Espérance de Tunis.