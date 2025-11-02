Le Bureau politique de l’USFP salue la victoire de la légitimité marocaine sur la base de l’unité du Trône, du peuple et du territoire

La direction de l’Union socialiste des forces populaires, réunie dans la matinée du samedi 1er novembre 2025, sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, après avoir écouté son exposé politique pertinent et lucide sur le tournant historique et décisif qui a consacré, au nom de la communauté internationale, la souveraineté marocaine sur l’ensemble de son territoire et son unité historique :



-Exprime sa profonde joie et partage avec le peuple marocain, sous la conduite de son Roi, artisan de l’unité et de la stabilité, ainsi qu’avec l’ensemble de ses forces vives, l’une des plus grandes étapes de l’histoire nationale, marquée par la reconnaissance internationale de l’autonomie sous souveraineté marocaine comme solution consensuelle au conflit artificiel autour de notre Sahara récupéré.



- Considère que les vagues de liesse spontanées et les manifestations populaires de célébration, qui ont traversé le pays de Tanger à Lagouira, sont l’expression la plus sincère d’un élan national conscient et responsable, révélant toute la portée de cet acquis existentiel décisif dans la marche vers la consolidation de l’unité territoriale.



Tout en rendant hommage aux immenses sacrifices consentis par le peuple marocain, courageux et persévérant, sous la conduite de sa monarchie éclairée, patiente et sage, l’USFP tient à consigner dans l’Histoire ce qui suit :



-Le 31 octobre 2025 fut pour notre pays, peuple et Roi, une journée historique et glorieuse, dont la force et la grandeur n’ont d’égales que les moments de l’indépendance nationale, sous la direction du défunt Mohammed V et du mouvement national, ainsi que la Marche Verte victorieuse, fruit du génie et de la politique visionnaire du regretté Hassan II et de l’élan patriotique collectif de toute une Nation.



Ainsi, l’USFP considère que la résolution onusienne 2797 marque le début d’une nouvelle ère, celle de la confirmation définitive de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et la clôture du conflit artificiel, renouvelant à la Nation son esprit unitaire et libérateur.



-En tant que composante vivante du tissu national, toujours présente dans les combats pour la libération et l’unité, l’USFP exprime sa fierté de voir la communauté internationale reconnaître les droits légitimes du Maroc, considérant la résolution de l’ONU comme la consécration d’un droit historique, souverain et territorial légitime, obtenu au prix de lourds sacrifices, et illustré par des leçons de résilience, de sagesse et de vigilance.



-L’USFP, en soulignant la convergence entre la légitimité internationale et la légitimité historique du Maroc, entre le droit national et la justice du droit international, rappelle qu’à l’occasion de son 12ᵉ Congrès national, son Premier secrétaire avait déjà appelé les Etats amis, membres permanents du Conseil de sécurité, « à œuvrer, en tant que bâtisseurs du droit international, pour faire de la proposition d’autonomie une référence onusienne, à la fois point de départ et d’aboutissement de la solution », tel est le cas désormais.



L’USFP souligne que le rôle de l’ONU est dorénavant clair, fondé sur la légalité internationale et sa force contraignante, en vue d’un résultat unique et inéluctable : la souveraineté marocaine.



-Après avoir présenté ses plus chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’USFP exprime sa haute estime pour la sagesse clairvoyante, la force tranquille et la vision anticipatrice de Sa Majesté, qui ont toujours guidé le leadership diplomatique du Maroc vers les sommets de la fermeté et de la détermination.

Cette diplomatie a su conjuguer force dans la position et pondération dans la gestion des complexités internationales et régionales du dossier.



L’un de ses signes distinctifs fut le passage de la gestion à la transformation, avec en son cœur l’initiative d’autonomie, présentée par Sa Majesté Mohammed VI, pour consolider l’unité nationale et territoriale du Royaume, et ériger un modèle inédit de consensus international autour d’une vision de libération et d’unité fondée sur la paix.



-L’USFP considère que la participation directe du Souverain à cette étape solennelle, à travers le Discours Royal prononcé à cette occasion, que le parti de la Rose a suivi avec un grand intérêt, constitue un moment d’unité nationale exemplaire, empreint de profondes significations politiques et patriotiques.



L’USFP réaffirme sa totale adhésion à l’horizon tracé par Sa Majesté le Roi pour l’après-victoire historique, considérant que l’ère du Maroc unifié est aussi celle d’une nouvelle révolution réformatrice, approfondissant la construction démocratique, le développement territorial équitable et solide et la réalisation des aspirations du peuple et du Roi dans cette nouvelle phase de notre riche histoire.



-Partageant avec le peuple marocain et toutes les forces éprises de paix et de justice les émotions de cette victoire historique, l’USFP estime à partir de son devoir moral et patriotique l’impératif de remercier tous les amis du Maroc, Etats, dirigeants, alliances géopolitiques et organisations, qui ont soutenu la juste Cause marocaine à travers son long et difficile parcours, marqué par de grands sacrifices.



L’USFP exprime une gratitude particulière aux Etats-Unis d’Amérique et à leur président Donald Trump, dont la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara a constitué un tournant décisif, changeant les équilibres de puissance internationaux et provoquant une dynamique mondiale qui a mis fin aux hésitations de nombreuses capitales.

L’USFP exprime également sa gratitude à tous les pays arabes et africains frères et amis ayant contribué à la réalisation de cet acquis national majeur et décisif.



-L’USFP, en saluant avec fierté les louanges Royales adressées à la diplomatie partisane, dans laquelle notre parti a rendu d’éminents services à la patrie, réaffirme sa détermination à poursuivre son engagement international, continental et régional, au service des Causes de la Nation, en accompagnant la mise en œuvre du projet d’autonomie, sur la base d’une union interne solide et dynamique fondée sur l’unité du Trône, du peuple et du territoire national.



-L’USFP rend hommage à l’esprit de sagesse ayant imprégné la vision d’avenir du Discours Royal, considérant que cet accomplissement national historique n’est pas seulement une consécration d’une vérité historique, mais aussi une victoire maghrébine tournée vers l’avenir. L’USFP salue la volonté Royale exprimée d’œuvrer de concert avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, pour ouvrir une nouvelle page, au service de l’avenir des générations du Grand Maghreb.



A cet égard, l’USFP, parti héritier du mouvement national de libération à dimension maghrébine et unitaire, réaffirme les liens historiques qui l’ont unie au Front de libération nationale algérien, artisan de l’indépendance, ainsi que les affinités intellectuelles et politiques partagées avec le Front des forces socialistes, porteur de l’idéal démocratique et progressiste, et ce pour une action future et une reprise de la lutte au niveau maghrébin.



L’USFP exprime également son plein soutien à l’appel Royal adressé à nos frères dans les camps de Tindouf, les invitant à prendre part concrètement à la réconciliation nationale et à la construction du Maroc uni, fort et ascendant, en mettant fin à leur exil idéologique imposé par les schémas de la guerre froide et les illusions séparatistes désormais jugées obsolètes par la communauté internationale.



Enfin, l’USFP s’incline avec respect et reconnaissance devant tous les martyrs de la patrie, les dirigeants tombés pour la liberté, ainsi que les héros des Forces armées Royales, de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile, des Forces auxiliaires et de l’administration territoriale.

Félicitations à la Nation marocaine, à Sa Majesté le Roi et à l’ensemble du peuple marocain.