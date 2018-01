Le Barça renverse la vapeur à Saint-Sébastien

Barcelone, mené 2-0 chez sa bête noire, la Real Sociedad, a renversé la vapeur pour s'imposer 4-2 dimanche à Saint-Sébastien lors de la 19e journée, et renforce sa position de leader du Championnat d'Espagne où il s'éloigne encore un peu plus du Real Madrid.

Quelqu'un peut-il arrêter ce Barça ? Grâce à un doublé de Luis Suarez et des buts de Paulinho et Messi, les Blaugranas ont brisé la "malédiction d'Anoeta", le stade des Basques où ils n'avaient plus gagné en championnat depuis 2007.

"Il semblait que le maléfice était toujours présent avec le 2-0, et pourtant nous avons poussé, nous avons cru au fait d'aller de l'avant, à la +remontada+, et finalement voilà, de là (sont venus) les buts", a déclaré l'entraîneur barcelonais Ernestro Valverde à Barça TV.

Avec cette victoire, les Blaugranas terminent la phase aller avec 51 points, neuf de plus que leur dauphin l'Atlético Madrid et... 19 de plus que leurs ennemis du Real Madrid.