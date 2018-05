La sélection marocaine décroche la 2ème marche du podium de Gymnasiade 2018

Le Maroc s’est classé 2ème pour la première fois dans l’histoire du Championnat des Jeux olympiques du sport scolaire "Gymnasiade", qui a pris fin mardi à Marrakech.

Le Maroc, qui a participé à toutes les disciplines sportives programmées dans cette 17ème édition avec 252 athlètes, a pu réaliser des performances exceptionnelles, en gagnant 88 médailles: 33 d’or, 23 d’argent et 32 de bronze.

La première position est revenue à l’Ukraine avec 106 médailles, (36 d’or, 36 d’argent et 34 de bronze), alors l’équipe brésilienne a occupé la 3ème place avec 80 médailles, (24 d’or, 24 d’argent et 32 de bronze).

Par discipline, l’équipe marocaine s’est distinguée par une performance remarquable en remportant 33 médailles d’or : 9 en athlétisme, 7 au karaté, 6 au taekwondo, 5 en boxe, 3 au tennis, 1 au judo, 1 en pétanque et 1 au surf.

Cette édition a été marquée aussi par de nouveaux records en athlétisme (3 athlètes marocains, 2 athlètes de la Grèce, 01 athlète de la Bélarussie et 01 de la Chine).

Cette manifestation sportive connu la présence de plusieurs champions internationaux ayant débuté leur carrière sportive en participant aux compétitions sportives scolaires, à savoir Nawal El Moutawakel, Iman Jeffries, Martha Banini, Souleymane M'Baye, Asma Niang et Kevin Mayer.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisé par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Fédération internationale du sport scolaire (ISF), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Royale marocaine du sport scolaire, cet événement a connu la participation de quelque 3000 athlètes âgés entre 15 et 18 ans, en provenance de 58 pays.

Cette manifestation sportive internationale, tenue à Marrakech et à Casablanca du 2 au 9 mai, s’est caractérisée aussi par l'organisation de plusieurs activités et ateliers éducatifs conformément aux objectifs généraux des Nations unies visant à promouvoir les valeurs de paix et de dignité ainsi que la qualité de l'éducation des jeunes.

Dix-huit disciplines sportives ont été programmées lors de ce rendez-vous sportif, à savoir: l’athlétisme, le cyclisme, la gymnastique rythmique, la gymnastique artistique, l’aérobic, le jeu d’échecs, le karaté, le taekwondo, le judo, la boxe, la lutte, le tir à l'arc, le tennis, la natation, le surf, l’escrime, le golf et la pétanque.