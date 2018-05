La saison de la Botola au révélateur des statistiques

Tout juste achevée, il est temps de dresser le bilan de cette saison à 2.26 buts par match, avant que les esprits ne basculent pour de bon vers la Russie. On le sait, un championnat consacre la régularité d’une équipe, celle qui a su maintenir un niveau de performance constant résistant à l’épreuve du temps. Néanmoins, cette année pourrait être considérée comme une exception. On aurait pu croire que la folle et séduisante attaque du DHJ (48 buts), la suprématie du RCA et du WAC (56%) dans le jeu de possession et l’art de la passe, ou encore qu’être l’équipe qui a le plus tiré, le plus centré ou qui a touché le plus le ballons dans la surface de réparation, offrirait à l’une d’entre elles le graal sur un plateau. Mais comme elles n’ont pas su défendre aussi bien qu’elles attaquaient, il n’en a rien été et nul doute que cette réalité marquera les mémoires à l’instar du champion, l’IRT.

A la fois inédits et inattendus, les Nordistes ont su se relever d’un premier tiers de saison chaotique pour empiler les victoires en série au cœur de l’hiver (8), mus par un changement d’entraîneur, qui a vu Lamrabet suppléer Zaki. Ce sacre rafraîchissant évoque également la confrontation de deux conceptions du football. La première évoque un football rudimentaire, qui désigne une base défensive solide comme le secret de la réussite, tandis que la seconde rappelle l’évolution du football moderne, où posséder ne garantit plus de gagner. Pour s’en convaincre, il suffit de souligner la 11ème place occupée par les Tangérois, en termes de possession (47%). Lesquels ont été portés par la seconde meilleure défense du championnat (23 buts encaissés). A cela on pourrait aussi ajouter la gestion du groupe et le turn over imposés par le coach tangérois, 78 changements, plus que toute autre équipe.

En bas et sans surprise, l’un des promus n’a pas fait long feux. Cette fois, c’est le RAC qui l’a eu dans l’os. Somme toute logique, quand on perd son meilleur buteur, en l’occurrence, El Kaabi, parti à Berkane, et que l’on s’appuie sur une ossature de joueurs prêtés. Dans le jeu aussi, les Racingman n’ont à aucun moment trouvé un semblant d’équilibre, 55 buts d’encaissés, pire défense. Aussi, ont-ils souvent explosé dans l’impact avec uniquement 22% de duels gagnés. Le tout saupoudré d’un manque criant de justesse technique dans la passe (1 ratée sur 3). Second club à retrouver l’échelon inférieur deux ans après l’avoir quitté, le CAK a pareillement été sanctionné, d’une part, pour son manque de hargne défensive (22% de duels gagnés) et, d’autre part, pour l’absence d’ambition dans le jeu. Un grief symbolisé par une propension démesurée à jouer de longs ballons vers l’avant sans aucune précision (50 passes longues par match à 48% de réussite). Résultat, les Khénifris ne portaient que très peu le danger dans la surface de réparation adverse (9 ballons touchés dans cette zone).

Toujours en harmonie avec la tendance saisonnière, plusieurs équipes ont accaparé la lumière statistique tout en étant à l’ombre des projecteurs au classement. A commencer par la surface de réparation qui a été le jardin des Verts, avec pas moins de 17 ballons touchés. Dans un tout autre registre, les joueurs de l’ASFAR ont subi le plus de fautes par match (15). Un acharnement auquel ils ont répondu en étant l’équipe qui a remporté le plus de duels défensifs (1998). Défensivement toujours, l’OCK a été le roi de l’interception avec près de 45 par match. Etrangement, le WAC comme le Raja, furent les équipes ayant perdu le plus de ballons, respectivement 53 et 43 par rencontre.

Pour finir, en autopsiant les goals, on retrouve en haut du classement la RSB, avec 11 buts de la tête. Trois petits buts sur coups francs permettent à l’ASFAR de trôner sur cette phase de jeu, à l’instar de l’IRT quand il s’agit de penalties (9), alors que la palme de la malchance revient au Difaâ El Jadida qui aura touché les poteaux onze fois. Sans oublier le meilleur buteur, Iajour (16 buts) et le trio de meilleurs passeurs, Ennaffati (OCK), Hafidi (RCA) et El Ouardy (DHJ), avec 7 assistances chacun.