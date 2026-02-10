La résolution onusienne 2797 et rien d’autre !

-
Appel à renforcer l'inclusion et la pérennité des systèmes de protection sociale
-
Nouvelle circulaire sur les règles d'interrogatoire des personnes déférées devant le Ministère public
-
Lancement du 1er Forum du Sahel et du Sahara pour la diplomatie scientifique à Laâyoune
-
Appel à l’intégration des bio-solutions dans les plans de lutte contre le changement climatique
La mission américaine auprès des Nations unies se serait donc contentée d’un communiqué particulièrement laconique, se bornant à confirmer la tenue de la rencontre et l’identité des parties présentes, sans fournir de détails sur le contenu des échanges ni sur les avancées concrètes enregistrées.
Cette sobriété de ton et d’informations contraste en quelque sorte avec l’importance politique du rendez-vous et alimente diverses lectures sur la nature sensible de cette phase de discussions.
Tenue dans la plus grande discrétion à l’ambassade des Etats-Unis à Madrid, la réunion a rassemblé des délégations de haut niveau conduites par les ministres des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, de l’Algérie, Ahmed Attaf, et de la Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug, ainsi qu’un représentant des sépartistes, Mohamed Yeslem Beissat.
Ont également pris part à cette réunion Masad Boulos, envoyé spécial du président Donald Trump pour l'Afrique, Michael Waltz, représentant des Etats-Unis auprès des Nations unies et Staffan de Mistura, Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara.
« Le dossier du Sahara marocain est entré dans une nouvelle phase décisive, tant au niveau régional qu’international et onusien ». C’est ce qu’affirme Moussaoui Ajlaoui, expert associé à Ames-Center, en commentant la réunion à huis clos consacrée à la question du Sahara marocain sous la houlette des Etats-Unis, tenue à l’ambassade américaine à Madrid.
Selon l’analyste marocain, spécialiste de la question du Sahara, les récents développements confirment un tournant majeur : la question ne se pose plus en termes de référendum d’autodétermination, mais s’inscrit désormais clairement autour de la proposition marocaine d’autonomie comme base unique et réaliste de toute négociation.
« Un consensus s’est progressivement imposé au sein des cercles diplomatiques influents. Le plan marocain d’autonomie, enrichi, détaillé et actualisé constitue désormais le socle de toute discussion sérieuse. Cette évolution marque la fin d’une approche fondée sur des scénarios irréalistes, au profit d’une solution politique pragmatique, conforme au cadre des Nations unies et au droit international. Le Maroc, fidèle à sa ligne, continue de défendre la légitimité de son initiative, qu’il présente comme une forme avancée d’autodétermination interne, respectant la souveraineté nationale tout en répondant aux aspirations locales », a précisé Moussaoui Ajlaoui dans une déclaration à Libé.
Et de poursuivre son analyse en affirmant : «Si le camp adverse accepte aujourd’hui de discuter de la nouvelle version de l’initiative marocaine, il reste prisonnier d’une contradiction structurelle, tentant de maintenir un lien artificiel entre autodétermination et indépendance. Une posture de plus en plus affaiblie, alors même que la dynamique internationale évolue nettement en faveur de l’autonomie, perçue comme l’option la plus crédible, durable et stabilisatrice pour la région».
Cette phase se caractérise également par une succession de «petits pas» diplomatiques, menés dans un climat de relative discrétion, ce qui explique, selon lui, le silence entourant les discussions à Madrid.
Moussaoui Ajlaoui : Le Maroc, fidèle à sa ligne, continue de défendre la légitimité de son initiative, qu’il présente comme une forme avancée d’autodétermination interne, respectant la souveraineté nationale tout en répondant aux aspirations locales«Un silence calculé, largement encouragé par les Etats-Unis, qui cherchent à créer les conditions favorables à la réussite des premières étapes issues des discussions de Madrid », a souligné Moussaoui Ajlaoui.
L’analyste marocain a également mis la lumière sur la vision stratégique de Washington pour mettre fin à ce conflit artificiel, tout en impliquant l’Algérie considérée comme partie prenante dans celui-ci.
«Tout en réaffirmant à intervalles réguliers leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, conformément à la décision prise par Donald Trump en 2020, les Etats-Unis adoptent une posture nuancée vis-à-vis de l’Algérie. Les responsables américains veillent à préserver les canaux de communication avec Alger, multipliant les signaux d’apaisement dans leurs déclarations, souvent axées sur la notion de «sécurité régionale». Une approche qui s’explique par la lecture stratégique américaine de la région, où la stabilité du Maghreb est étroitement liée à celle de la Méditerranée occidentale et de la zone sahélo-saharienne ».
Selon Moussaoui Ajlaoui, pour les Etats-Unis, le différend autour du Sahara est avant tout un problème régional impliquant le Maroc et l’Algérie. D’où leur volonté de maintenir Alger dans la dynamique en cours, sans rupture diplomatique, tout en poussant progressivement vers l’acceptation de l’autonomie comme seule solution pour le règlement de ce conflit.
Du côté des pantins polisariens, en revanche, les signes de désarroi se multiplient.
« Des prises de position récentes, relayées par certains médias, traduisent un sentiment de frustration, voire d’échec politique. Les discours oscillent entre tentatives de justification, accusations internes et mise en cause du rôle de l’Algérie, révélant de profondes divisions et un malaise croissant face à l’évolution défavorable du contexte international », a fait savoir Moussaoui Ajlaoui évoquant comme exemple du malaise et de la déception qui règnent au sein du polisario, un récent article de Bachir Mustapha Sayed, membre dirigeant du polisario et conseiller politique de Brahim Ghali, publié, juste avant le début des réunions de Madrid, dans un média proche des séparatistes, « Al Mousakila Li Anbaa ».
Par ailleurs, Moussaoui Ajlaoui a également souligné que la diplomatie américaine semble user d’un levier supplémentaire vis-à-vis d’Alger, celui de la coopération économique et énergétique.
« Les perspectives d’investissements américains dans le secteur des hydrocarbures constituent une incitation majeure, dans un contexte où l’Algérie cherche à relancer sa croissance et à attirer des capitaux étrangers. Les annonces officielles évoquant une «nouvelle ère économique» et une hausse significative du produit intérieur brut s’inscrivent dans cette logique de repositionnement stratégique », a assuré Moussaoui Ajlaoui.
Et l’analyste marocain de préciser qu’une recomposition des équilibres régionaux est en cours. « Le dossier du Sahara apparaît plus que jamais comme un élément central de cette reconfiguration, où l’initiative marocaine d’autonomie s’impose progressivement comme la clé de voûte d’un règlement politique durable, soutenu par les grandes puissances et encadré par les Nations unies », a-t-il fait savoir.
Mourad Tabet