La résolution onusienne 2797 et rien d’autre !

«Des délégations de haut niveau des Etats-Unis et des Nations unies ont facilité des discussions à Madrid, en Espagne, avec le Maroc, le polisario, l’Algérie et la Mauritanie, portant sur la mise en œuvre de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies relative au Sahara occidental».



La mission américaine auprès des Nations unies se serait donc contentée d’un communiqué particulièrement laconique, se bornant à confirmer la tenue de la rencontre et l’identité des parties présentes, sans fournir de détails sur le contenu des échanges ni sur les avancées concrètes enregistrées.



Cette sobriété de ton et d’informations contraste en quelque sorte avec l’importance politique du rendez-vous et alimente diverses lectures sur la nature sensible de cette phase de discussions.



Tenue dans la plus grande discrétion à l’ambassade des Etats-Unis à Madrid, la réunion a rassemblé des délégations de haut niveau conduites par les ministres des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, de l’Algérie, Ahmed Attaf, et de la Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug, ainsi qu’un représentant des sépartistes, Mohamed Yeslem Beissat.



Ont également pris part à cette réunion Masad Boulos, envoyé spécial du président Donald Trump pour l'Afrique, Michael Waltz, représentant des Etats-Unis auprès des Nations unies et Staffan de Mistura, Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara.



« Le dossier du Sahara marocain est entré dans une nouvelle phase décisive, tant au niveau régional qu’international et onusien ». C’est ce qu’affirme Moussaoui Ajlaoui, expert associé à Ames-Center, en commentant la réunion à huis clos consacrée à la question du Sahara marocain sous la houlette des Etats-Unis, tenue à l’ambassade américaine à Madrid.



Selon l’analyste marocain, spécialiste de la question du Sahara, les récents développements confirment un tournant majeur : la question ne se pose plus en termes de référendum d’autodétermination, mais s’inscrit désormais clairement autour de la proposition marocaine d’autonomie comme base unique et réaliste de toute négociation.



« Un consensus s’est progressivement imposé au sein des cercles diplomatiques influents. Le plan marocain d’autonomie, enrichi, détaillé et actualisé constitue désormais le socle de toute discussion sérieuse. Cette évolution marque la fin d’une approche fondée sur des scénarios irréalistes, au profit d’une solution politique pragmatique, conforme au cadre des Nations unies et au droit international. Le Maroc, fidèle à sa ligne, continue de défendre la légitimité de son initiative, qu’il présente comme une forme avancée d’autodétermination interne, respectant la souveraineté nationale tout en répondant aux aspirations locales », a précisé Moussaoui Ajlaoui dans une déclaration à Libé.



Et de poursuivre son analyse en affirmant : «Si le camp adverse accepte aujourd’hui de discuter de la nouvelle version de l’initiative marocaine, il reste prisonnier d’une contradiction structurelle, tentant de maintenir un lien artificiel entre autodétermination et indépendance. Une posture de plus en plus affaiblie, alors même que la dynamique internationale évolue nettement en faveur de l’autonomie, perçue comme l’option la plus crédible, durable et stabilisatrice pour la région».



Cette phase se caractérise également par une succession de «petits pas» diplomatiques, menés dans un climat de relative discrétion, ce qui explique, selon lui, le silence entourant les discussions à Madrid.