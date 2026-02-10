Rencontres de formation organisées par l’OFI

Libération

L’Organisation des femmes ittihadies (OFI) organise du 13 au 15 février 2026 des rencontres de communication, d’encadrement et de formation dans le cadre des perspectives de la participation politique féminine manifestée par la représentativité en matière de prise de décisions, processus conçu en vertu d’un partenariat entre l’Organisation féminine ittihadie et le Fonds de soutien et d’incitation à la représentativité en matière de conception de la décision effective, et ce par le biais d’activités de formation et d’interaction à travers les différentes régions du Royaume.

Le programme englobera les volets suivants :
  • Mise en place des alliances féminines.
  • Mécanismes de la participation citoyenne
  • Préparation et suivi des programmes d’action des communes.
  • Plaidoyer pour l’égalité.
  • Renforcement de l’impact de l’action féminine dans les politiques publiques.
Par  ailleurs, le programme englobe diverses activités s’étalant entre le 13 et 15 février 2026, dont notamment la simulation de séances de délibérations dans des conseils communaux,  des ateliers autour des pétitions, des recommandations et des instances de consultation, des rencontres d’interaction autour de la famille et la participation politique, de même que des sessions spécialisées en matière de mutation de la représentativité en réelle influence quant à la conception de la décision.

Tout cela aura lieu à Casablanca, Marrakech, Chtouka-Aït Baha, Agadir, Al Hoceima, Taourirt, Taroudant, Berrechid, Médiouna et Tétouan, du 13 au 15 février 2026.

Ce programme vise à placer la femme en plein Cœur du processus démocratique local et met en avant sa participation pleine et entière, étant un levier essentiel pour le changement et la consolidation de la gouvernance responsable dans la société.


