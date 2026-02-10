Rencontres de formation organisées par l’OFI

-
Le programme englobera les volets suivants :
- Mise en place des alliances féminines.
- Mécanismes de la participation citoyenne
- Préparation et suivi des programmes d’action des communes.
- Plaidoyer pour l’égalité.
- Renforcement de l’impact de l’action féminine dans les politiques publiques.
Tout cela aura lieu à Casablanca, Marrakech, Chtouka-Aït Baha, Agadir, Al Hoceima, Taourirt, Taroudant, Berrechid, Médiouna et Tétouan, du 13 au 15 février 2026.
Ce programme vise à placer la femme en plein Cœur du processus démocratique local et met en avant sa participation pleine et entière, étant un levier essentiel pour le changement et la consolidation de la gouvernance responsable dans la société.