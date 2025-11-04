La résolution du Conseil de sécurité vivement saluée par les Groupes socialistes-Opposition ittihadie au Parlement

Salek El Moussaoui : C’est une résolution qui consolide un droit historique, souverain et territorial légitime, pour lequel le pays a consenti des sacrifices incommensurables sous la direction sage et éclairée de S.M le Roi

Les deux Groupes socialistes-Opposition ittihadie ont salué la résolution historique du Conseil de sécurité consacrant l'autonomie sous souveraineté marocaine du Sahara comme seule et unique solution à ce conflit artificiel, et ce lors d’une séance plénière des deux Chambres réunies du Parlement consacrée principalement à cette résolution.Dans son intervention au nom des deux Groupes socialistes aux deux Chambres du Parlement (députés et conseillers), le député Salek El Moussaoui a rappelé les étapes principales dans le cadre de la lutte du Maroc pour la récupération de ses territoires occupés.Il a rappelé le discours du défunt Roi Mohammed V prononcé à M’hamid El Ghizlane en 1958, devant des membres des tribus sahraouies, et dans lequel feu Mohammed V a déclaré que le Maroc continuera sa lutte pour récupérer le Sahara qui a toujours eu des liens historiques et humains séculaires avec le Royaume chérifien.Salek El Moussaoui a également évoqué le discours de feu Hassan II dans lequel le défunt Souverain a déclaré : «Cher peuple, demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta Marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays ».Le député ittihadi a également rappelé le ton ferme du discours de SM le Roi Mohammed VI en 2014 quand le Souverain a clairement souligné : «Le Maroc restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu’à la fin des temps».Salek El Moussaoui a aussi fait référence au discours, en 2024, de S.M le Roi Mohammed VI et dans lequel Il a affirmé : «S’agissant de la question de notre intégrité territoriale, J’avais affirmé, dès Mon Accession au Trône, notre ferme intention de passer de la phase de gestion proprement dite à une dynamique de changement se déployant à l’intérieur comme à l’extérieur et couvrant tous les volets du dossier. En la matière, J’avais également appelé à sortir de l’approche purement réactive en faveur d’une logique de prise d’initiative, de fermeté et de proactivité ».Le député ittihadi a ajouté qu’en 2025, S.M le Roi a annoncé cette bonne nouvelle à tous les Marocains : «Nous vivons une étape charnière et un tournant décisif dans l’Histoire du Maroc moderne: Désormais, il y aura un avant et un après 31 octobre 2025. Il est venu le temps du Maroc uni qui s’étend de Tanger à Lagouira : celui dont nul ne s’avisera de bafouer les droits, ni de transgresser les frontières historiques».Salek El Moussaoui a affirmé que durant toutes ces étapes, la persévérance et la clairvoyance de la Monarchie marocaine ont mené à cette résolution historique qui mettra fin définitivement à ce conflit artificiel.Il a souligné qu’il s’agit d’un moment national parmi les plus marquants, où les deux Groupes socialistes au Parlement partagent leur joie avec tous les Marocains qui sont descendus dans les rues en une vague de liesse collective, de Tanger à Lagouira, incarnant une expression sincère à l’échelle nationale de cette grande avancée vers le parachèvement de l’intégrité territoriale du pays.«Nous rendons hommage avec gratitude et respect aux lourds sacrifices consentis du peuple marocain sous la direction ferme et sage de S.M le Roi. Nous considérons le 31 octobre 2025 comme une journée historique glorieuse, comparable exclusivement à la date de l’indépendance ou à la glorieuse Marche Verte », a-t-il affirmé. Et d’ajouter : «C’est une résolution qui consolide un droit historique, souverain et territorial légitime, pour lequel le pays a consenti de lourds sacrifices ».A cette occasion, Salek El Moussaoui a remercié les pays frères et amis qui ont soutenu le droit marocain, tout en rendant hommage aux martyrs des Forces Armées Royales, des Forces de sécurité nationale, de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile, des Forces auxiliaires et à tous les martyrs de la nation.