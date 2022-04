La mosquée Faiçal Shah à Islamabad : Un joyau architectural

La grande attraction de la capitale pakistanaise, Islamabad, est la Mosquée du Roi Faiçal que l’on peut admirer en allant se promener sur les hauteurs des collines de Marghalla, qui sont le lieu de rendez-vous des habitants de cette ville le week-end.



C’est la plus grande mosquée du Pakistan. Elle a été financée par le Roi Faiçal d’Arabie Saoudite. Elle a été construite en 10 ans, de 1976 à 1986. Il a fallu également construire la route qui permet aux croyants de s’y rendre. Elle se trouve dans la partie septentrionale de la ville que l’on observe depuis les collines. Elle comprend une Université islamique et son architecture qui a été l’œuvre d’un architecte turc, Vedat Dalokay, reprend la forme des tentes des bédouins arabes de la péninsule.



Les quatre minarets sont de style turc et font 90 mètres de hauteur. La grande salle de prière, dont le plafond culmine à 44 mètres, peut accueillir 10.000 personnes, mais tous les alentours sont également dédiés à la prière et on peut remplir les espaces verts et la cour extérieure avec plusieurs milliers de fidèles.



Le style “arabe” de l’architecture a beaucoup choqué à l’époque, dans un pays musulman mais pas arabe ! Les Pakistanais les plus conservateurs n’avaient pas apprécié ce choix pour un patrimoine qui n’est pas le leur.