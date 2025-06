Une constellation de stars marocaines au pays de l'Oncle Sam

Pas moins de 31 joueurs marocains prendront part à la Coupe du monde des clubs, dont la première édition élargie à 32 équipes a démarré samedi pour prendre fin le 13 juillet prochain aux Etats Unis.



Si le Wydad de Casablanca (WAC), qui a assuré sa présence à ce rendez-vous planétaire après être sacré vainqueur de la Ligue des Champions d’Afrique en 2022, est représenté par un effectif qui compte 17 joueurs marocains, d’autres pépites du ballon rond national qui font les beaux jours des plus grands clubs au monde seront également de la partie. Ainsi, Mehdi Benabid et consorts auront la lourde tâche de défier les mastodontes du ballon rond européen, Manchester City de Pep Guardiola et la Juventus de Turin, une formation qui aspire à retrouver son lustre d’antan, en plus du club émirati d’Al Aïn, une équipe redoutable sur la scène asiatique.



Le WAC, après avoir sauvé in extremis sa saison avec une troisième place en Botola Pro D1 qualificative à la Coupe de la Confédération africaine de football, aura à cœur de signer une prestation remarquable qui restera dans les annales des Rouge et blanc. L’autre adversaire du club casablancais, Al Aïn, sera représenté par 4 joueurs marocains, en l’occurrence les frères Sofiane et Houcine Rahimi, Yahya Benkhalek et Nassim Chadli.



De son côté, Achraf Hakimi, sur un nuage après avoir remporté récemment la ligue des champions d’Europe avec le Paris Saint Germain, aspire, tout comme son compatriote et coéquipier Naoufel El Hannach, à jouer les premiers rôles lors de ce championnat. Idem pour le milieu de terrain du Real Madrid, Brahim Diaz, qui sous la conduite de son nouvel entraineur Xabi Alonso, tentera de gagner sa place de titulaire et signer une bonne prestation lors de ce Mondialito. Youssef Lekhdim (19 ans), latéral gauche du club merengue, sera lui aussi présent et tentera de saisir sa chance afin d’espérer disputer ce prestigieux trophée.



Pour leur part, le trio d’Al Ahly d’Egypte, Achraf Dari, Yahya Attiat Allah et Achraf Bencharki sera aussi au rendez-vous, quoique le club cairote évoluera dans un groupe relevé avec notamment l’Inter Miami de Lionel Messi, les Portugais de Porto et les Brésiliens de Palmeiras. Quant au gardien de but des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, il tentera de ramener son club saoudien vers les sommets, tout comme Oussama El Idrissi du club mexicain de Pachuca, un habitué de cette prestigieuse compétition.



Concernant le jeune latéral droit Adam Aznou, qui a été prêté cette année au club espagnol de Real Valladolid, il défendra les couleurs du Bayern Munich avec l’objectif affiché de s’illustrer et faire ses preuves au sein du club bavarois.



Décidément, ces joueurs marocains qui disputeront le Mondial des Clubs auront en ligne de mire de signer des prestations remarquables avec leurs clubs et de confirmer leur bonne forme à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025).



Le WAC entame la compétition le 18 juin contre les Cityzens au Lincoln Financial Field (Philadelphie), avant d'enchaîner contre la Vieille Dame le 22 juin sur la même pelouse, puis contre les coéquipiers des frères Rahimi, le 26 juin à l’Audi Field (Washington, D.C.).