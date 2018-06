La coopération entre le Maroc et la Serbie passe à la vitesse supérieure

Lors de sa visite en Serbie, Habib El Malki a été reçu par le président serbe Aleksandar Vucic et a aussi eu des entretiens avec la présidente de l'assemblée nationale de Serbie, Maja Gojkovic, lesquels entretiens se sont soldés par la signature d'un mémorandum d'entente sur l'institutionnalisation des relations entre les Parlements marocain et serbe avec l'objectif de développer leur coopération, les échanges d'informations et la concertation sur les sujets d'intérêt commun ainsi que la promotion de la coopération entre le personnel des deux institutions et dans le cadre du groupe d'amitié parlementaire.

Il convient à ce propos de rappeler que la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale serbe ont convenu mercredi à Belgrade de poursuivre leur action en faveur de la nouvelle dynamique dans les relations entre le Maroc et la Serbie datant de plus de 60 ans, en mettant aussi à contribution les valeurs et positions en commun, en premier lieu le soutien mutuel et inconditionnel de l'intégrité territoriale des deux pays.

Cette volonté a été exprimée lors d'une rencontre dans la capitale serbe entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et la présidente de l'Assemblée nationale de Serbie, Maja Gojkovic, en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohamed Amine Belhaj.

Lors de cette entrevue, Habib El Malki a noté que les relations entre le Maroc et la Serbie sont restées excellentes quel que soit le contexte et ce, grâce à la sagesse et la clairvoyance des dirigeants des deux pays et leur attachement à la légalité internationale.

Après avoir salué le soutien de la Serbie à l'intégrité territoriale du Royaume, il a affirmé que le Maroc soutient de la même force l'intégrité territoriale de la Serbie et toutes les initiatives politiques prises par les autorités serbes dans ce sens. Et d'ajouter que les deux pays qui promeuvent la paix et la stabilité dans leur région, ont su aborder des questions régionales et internationales avec toujours le même souci, à savoir le respect de la légalité et du droit international, saluant les efforts de la Serbie pour son adhésion à l'Union européenne, à même de renforcer la stabilité et de favoriser le développement dans la région des Balkans.

Rappelant, par ailleurs, les efforts du Maroc pour le règlement des conflits dans le Sud et l'est de la Méditerranée, Habib El Malki a évoqué les actions et initiatives de SM. le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour un règlement juste et équitable de la question palestinienne garantissant les droits inaliénables du peuple palestinien.

Il a aussi souligné les efforts du Maroc pour une solution politique de la crise libyenne, notant à ce propos l'importance de l'accord de Skhirat.

Concernant la politique africaine du Maroc, il a indiqué que l'Afrique est appelée à jouer un rôle prépondérant dans l'économie mondiale et que le Maroc qui a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine, œuvre inlassablement pour la promotion d'une coopération Sud-Sud et d'un développement durable dans le continent.

Il a exposé, à ce propos, les grandes lignes de la politique migratoire marocaine avec à la clé une vaste opération de régularisation des migrants, relevant que la Serbie dont le Parlement entretient d'excellentes relations avec la majorité des Parlements africains, est appelée à jouer un rôle économique important en Afrique.

Le président de la Chambre des représentants a aussi mis en avant l'importance de la coopération parlementaire dans le resserrement des relations bilatérales, annonçant dans la foulée la visite au Maroc l'automne prochain d'une délégation de parlementaires serbes et ce, dans le but de consolider les liens entre les Parlements des deux pays.

Pour sa part, Maja Gojkovic a salué le retour du Maroc à l'Union africaine, estimant que cela est à même de renforcer les positions modérées et la stabilité dans le continent.

Elle a affirmé que son pays est bien déterminé à consolider ses relations avec les pays africains en misant sur les acquis de l'ex-Yougoslavie et aussi dans le cadre du mouvement des non-alignés.

Abordant la problématique migratoire, elle a fait savoir que la Serbie, à l'instar du Maroc, adopte une politique humaniste et solidaire en faveur des migrants fuyant les guerres et la pauvreté, notamment les enfants qui bénéficient de programmes scolaires adaptés.

Elle a, par ailleurs, plaidé pour l'impulsion d'une nouvelle dynamique dans la coopération entre le Maroc et la Serbie dans le domaine des collectivités territoriales et entre les villes, à travers les accords de coopération et de jumelage entre les villes et ce, dans le but de tirer davantage vers le haut les relations bilatérales distinguées et aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération économique entre les deux pays qui disposent d'opportunités prometteuses.

Cette réunion de travail a été couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente sur l'institutionnalisation des relations entre les Parlements marocain et serbe avec l'objectif de développer leur coopération, les échanges d'informations et la concertation sur les sujets d'intérêt commun ainsi que la promotion de la coopération entre le personnel des deux institutions et dans le cadre du groupe d'amitié parlementaire.