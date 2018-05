La candidature Maroc 2026 plaidée à Kiev

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, accompagné des membres du comité de soutien à la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde 2026, a présenté un exposé détaillé sur le dossier marocain aux présidents des associations européennes de football.

Cette présentation a été effectuée à Kiev en Ukraine en marge de la finale de la Ligue des champions d'Europe de football remportée samedi par le club espagnol du Real de Madrid aux dépens de la formation anglaise de Liverpool (3-1).

Lors de son intervention, Fouzi Lekjaa a souligné que la candidature Maroc 2026, qui est celle de toute l'Afrique, adhère aux critères du cahier des charges de la FIFA.

Dans ce même contexte, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a souligné dans son intervention que le continent africain mérite d'abriter le Mondial 2026 précisant que le Royaume dispose de tous les atouts pour assurer le succès de cet événement planétaire dont l'Afrique et sa jeunesse ont grandement besoin.

Outre le président de la FRMF, la délégation marocaine était composée de la secrétaire d'Etat auprès du ministre du Tourisme, du Transport aérien et de l'Artisanat chargée du tourisme, Lamia Boutaleb, de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique chargée du commerce extérieur, Rkia Derham, de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique chargée de l'eau, Charafat Afilal, ainsi que de la double championne du monde du 400m haies, Nezha Bidouane.