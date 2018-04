La Task force de la FIFA sur les lieux

Le Comité de candidature Maroc 2026 a reçu lundi la visite des cinq membres de la Task force ainsi que des membres de l'administration de la FIFA pour une inspection de trois jours, afin d’évaluer la capacité du Maroc à accueillir la Coupe du monde 2026.

A cet effet, la Task force se rendra dans plusieurs villes du Royaume et visitera des stades, des camps d’entraînement, des emplacements de "Fan Fests" et des centres média, ainsi que d’autres lieux liés à l’organisation de la compétition, a indiqué lundi le Comité de candidature Maroc 2026 dans un communiqué.

"Grâce aux stratégies du Royaume, pilotées par Sa Majesté le Roi et concrétisées par tout un peuple, le Maroc est prêt à accueillir les membres de la Task Force de la FIFA au sein de notre terre de football", a déclaré à cette occasion le président du Comité de candidature Maroc 2026, Moulay Hafid Elalamy, cité par le communiqué.

Après un travail considérable réalisé par toutes les forces vives du Royaume pour soumettre le dossier qualitatif de la candidature marocaine à la FIFA le mois dernier, le Maroc est prêt à présenter ses réalisations et sa capacité à honorer ses engagements lors de cette visite, a-t-il souligné.

Le Maroc offre à la FIFA et à la famille du football mondial un concept novateur et compact, permettant de garantir une efficacité opérationnelle, une profitabilité remarquable et un héritage durable au Maroc et en Afrique, a enchaîné M. Elalamy, expliquant que la Coupe du monde au Maroc serait une source de fierté mais également un formidable catalyseur de développement.

Les équipes du Comité de candidature s’efforceront de transmettre, tout au long de la semaine, la vision d’une candidature empreinte d’humilité, de passion, de détermination mais surtout une candidature professionnelle et solide, a conclu M. Elalamy.