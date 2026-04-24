La Suisse considère l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine comme seule base, crédible et pragmatique pour la résolution du différend régional

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Le Maroc et la Suisse déterminés à renforcer davantage leur dialogue politique et leur partenariat bilatéral
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Nasser Bourita : Le Maroc et la Suisse construisent un "socle de confiance de partenariat" conforté par un dialogue politique régulier
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Le courant ne peut pas passer avec une certaine opposition qui pénalise la femme et qui ne veut pas comprendre qu’elle est l'égale de l'homme en droits et en devoirs
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Le vice-Premier ministre britannique se félicite des progrès réalisés dans le renforcement du partenariat maroco-britannique, inscrit dans une «nouvelle ère» depuis le 1er juin 2025
Cette position a été exprimée dans une Communication conjointe adoptée par M. Ignazio Cassis, Conseiller Fédéral, Vice-Président de la Confédération suisse, Chef du Département Fédéral des Affaires Etrangères, et M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, qui effectue une visite de travail à Berne.
Dans ce même document agréé, la Suisse "salue" l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, affirmant qu’une "véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait constituer une solution des plus réalisables".
La Suisse a également rappelé son "soutien au rôle central joué par les Nations Unies ainsi qu’aux efforts déployés par l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général".
L’appui réaffirmé de la Suisse à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc s’inscrit dans la continuité du consensus international grandissant généré par la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative d’autonomie.