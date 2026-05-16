La Russie attaquée par environ 600 drones ukrainiens

La Russie a affirmé dimanche avoir subi l'une des attaques ukrainiennes les plus massives depuis le début du conflit par environ 600 drones, et faisant quatre morts sur son territoire, une opération que le président Volodymyr Zelensky a qualifiée d'"entièrement justifiée".



"Nos réponses face à la prolongation de la guerre par la Russie et à ses attaques contre nos villes et nos communautés sont entièrement justifiées", a écrit M. Zelensky sur les réseaux sociaux.



Elle survient trois jours après des bombardements russes meurtriers qui ont fait une vingtaine de morts à Kiev, et auxquels les autorités ukrainiennes avaient promis de répondre.



"Cette fois, les sanctions ukrainiennes à longue portée ont atteint la région de Moscou, et nous disons clairement aux Russes: leur Etat doit mettre fin à sa guerre", a-t-il ajouté, employant le terme de "sanctions" pour désigner les munitions à longue portée que l'Ukraine s'efforce de développer.



Son message était accompagné d'une vidéo montrant ce qui semble être une raffinerie en feu, sans que l'AFP ait pu en vérifier l'authenticité.



Selon le ministère ukrainien de la Défense, cette attaque sur Moscou et sa région est la plus "importante depuis le début de l'invasion" russe de l'Ukraine.



La défense antiaérienne russe a abattu 556 drones ukrainiens entre 22H00 et 07H00 locales (19H00-04H00 GMT), puis 30 autres entre 07H00 et 09H00, selon le ministère de la Défense.



Ces interceptions, d'une ampleur bien supérieure aux quelques dizaines généralement recensées, ont concerné 14 régions russes, ainsi que la Crimée annexée et les mers Noire et d'Azov, selon la même source, sur la messagerie russe Max, Moscou et sa région figurant parmi les zones les plus touchées.



Si la région de la capitale fait régulièrement l'objet d'attaques de drones, Moscou elle-même, située à plus de 400 kilomètres de la frontière ukrainienne, est plus rarement visée.



Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a indiqué qu'une femme et deux hommes ont été tués aux alentours de la capitale.



Dans le reste de la région, plusieurs habitations ont été endommagées et des "infrastructures" ont été attaquées, faisant quatre blessés, a-t-il précisé.



A Moscou même, plus de 80 drones ont été interceptés et une frappe a fait 12 blessés, "surtout des ouvriers" d'un chantier à proximité d'une raffinerie, selon le maire Sergueï Sobianine.



"La production de la raffinerie n'a pas été perturbée. Trois immeubles résidentiels ont été endommagés", a-t-il précisé.



Dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, un homme a été tué dans la nuit dans le district de Chebekino, lors d'une attaque de drone ukrainien contre un camion, selon les autorités régionales.



Au moins 24 personnes, dont trois mineures de 12, 15 et 17 ans, ont été tuées dans des attaques de drones et de missiles russes sur Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un bilan ukrainien vendredi. Une cinquantaine d'autres ont été blessées.



"Nous sommes pleinement fondés à répondre en visant l'industrie pétrolière russe, sa production militaire et ceux qui sont directement responsables des crimes de guerre commis contre l'Ukraine et les Ukrainiens", avait prévenu vendredi le président Volodymyr Zelensky.



L'Ukraine, en riposte aux bombardements quotidiens de l'armée russe depuis plus de quatre ans, frappe régulièrement des cibles en Russie.



Elle assure viser des sites militaires mais aussi énergétiques afin de réduire la possibilité pour Moscou de financer ses opérations militaires.



Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit sont au point mort.



Une trêve de trois jours avait permis une pause dans les bombardements massifs loin du front à l'occasion des commémorations en Russie de la fin de la Seconde Guerre mondiale.



Mais les attaques ont repris dès l'expiration, dans la nuit de lundi à mardi, de ce cessez-le-feu négocié sous l'égide du président américain Donald Trump.



Les négociations, sous médiation américaine, sont en suspens depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par des bombardements israélo-américains sur l'Iran.