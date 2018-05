La Roma encore en quête de miracle au Stadio Olimpico

Les tours se suivent et se ressemblent pour l'AS Roma, qui devra remonter trois buts pour se qualifier contre Liverpool après avoir perdu 5-2 en demi-finale aller de l'UEFA Champions League à Anfield. Liverpool semble avoir déjà un pied en finale. Au match aller, Mohamed Salah et Roberto Firmino se sont offert un doublé chacun, tandis que Sadio Mané y est aussi allé de son but. Les Romains se sont offert un peu d'espoir grâce à des buts d'Edin Džeko et Diego Perotti en fin de rencontre. Les Giallorossi tenteront donc de refaire ce qu'ils ont fait en demi-finale. En effet, après avoir perdu 4-1 au Camp Nou contre Barcelone, ils se sont imposés 3-0 chez eux pour passer en demi-finale. Mais la situation est aussi connue pour Liverpool, qui avait battu Manchester City de trois buts en quarts de finale aller, et qui avait fini par passer en l'emportant 5-1 sur l'ensemble des deux matches.

S’il s'agit de la dixième demi-finale de C1 de Liverpool, c'est cependant la toute première fois que le club anglais arrive aussi loin depuis 2007/08, lorsqu'il subissait son deuxième revers seulement en demi-finale.

La Roma, quant à elle, n'a disputé qu'une seule demi-finale de C1 jusqu'ici, se qualifiant avant de buter justement (1-1 et 4-2 t-a-b) sur Liverpool des (Grobbelaar, Neal, Lee, Souness, Dalglish et autres Rush, etc. lors de la finale dans son Stadio Olimpico à Rome en 1984, lors de la plus importante des six rencontres entre les deux équipes. C’était le quatrième triomphe en huit ans des Reds en C1.