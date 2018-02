La RSB s’emmêle les pinceaux en Coupe de la CAF

Fortunes diverses pour les deux représentants du football national lors de ce tour de chauffe des compétitions continentales. Si le Difaâ Hassani d’El Jadida a cartonné lors de son match de Ligue des champions, ce n’était point le cas pour la Renaissance de Berkane qui a compromis ses chances de qualification en Coupe de la CAF.

En accueillant, dimanche au stade municipal de Berkane qui a rouvert ses portes, la formation sénégalaise de Mbour Petite Côte, la RSB s’est contentée d’une victoire étriquée sur la marque de 2 à 1, et ce pour le compte du match aller du tour préliminaire de la C2.

Et ce sont les visiteurs qui sont parvenus à trouver le chemin des filets en premier, ce qui a perturbé au plus haut point les locaux qui doivent leur salut à leur supériorité numérique et au buteur du CHAN, Ayoub El Kaabi, qui a transformé un penalty à la Panenka à la 64ème minute de jeu.

Une fois les pendules remises à l’heure, les Berkanis ont continué sur leur lancée doublant la mise par l’intermédiaire de Fo Doh Laba Kodjo à la 71ème mn. Une courte victoire qui ne met pas la RSB dans de bonnes dispositions avant d’aborder le match retour le 21 de ce mois face à son adversaire, troisième du championnat sénégalais.

Le coach de la RSB, Mounir Jaâouani, ne s’est pas montré pour autant inquiet et a estimé que ses protégés sont capables de regagner le bercail avec le billet du tour suivant, sachant que les dirigeants du club s’étaient fixé comme objectif une qualification à la phase de poules.

A noter que le Raja de Casablanca qui retrouvera la Coupe de la CAF ne fera son entrée en lice qu’au tour des seizièmes de finale, tout comme d’ailleurs le Wydad vainqueur de la Ligue des champions et exempt du tour préliminaire de la C1.

A propos de ce tableau, et comme précité, le DHJ n’a fait qu’une bouchée, samedi à domicile, du club du Sport Benfica de la Guinée-Bissau. L’équipe doukkalie a scellé le sort de cette confrontation sur un score qui se passe de tout commentaire 10 buts à 0 dont un quintuplé du revenant Hamid Ahdad.

Le match retour prévu le 21 courant se veut une simple formalité pour le Difaâ, à moins que le Benfica ne déclare forfait permettant ainsi aux hommes d’Abderrahim Taleb de se concentrer davantage sur le championnat national où ils jouent les premiers rôles.