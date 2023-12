La RAM présente sa nouvelle vision stratégique aux opérateurs tunisiens

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a présenté à Tunis sa nouvelle vision stratégique, visant le renforcement de sa flotte et de son réseau international à l'horizon 2037.



Lors d'une cérémonie organisée samedi soir en présence d’un parterre de professionnels du tourisme, d’agences de voyages partenaires et de clients en Tunisie, la RAM a détaillé les grandes lignes de cette vision qui vise une flotte cible de 200 avions et un réseau de 143 destinations à travers l'ouverture de lignes moyen-courrier et long courrier sur les quatre continents.



En parfaite harmonie avec la vision 2024-2037, le transporteur national a lancé également une nouvelle plateforme de marque avec une orientation digitale à travers la nouvelle signature #DREAMAFRICA #MEETMOROCCO, réaffirmant son engagement et sa conviction du potentiel dont regorge le continent africain, rapporte la MAP.



Cette stratégie traduit, ainsi, l’ambition de la RAM de s’imposer comme leader sur le continent et faire rayonner le Maroc et l’Afrique.



En présence du responsable Animation Marchés Maghreb, Moyen Orient & Asie, Hassan Benbrahim et des collaborateurs de la Représentation régionale Tunisie de la RAM et de plus de 200 invités, le représentant régional Tunisie de la RAM, Mohammed Issam Mosseddaq, a souligné que cette vision offre de larges opportunités aux partenaires du marché tunisien pour la croissance de l’activité et un partenariat gagnant-gagnant avec RAM.



La compagnie nationale, a-t-il poursuivi, accompagne le développement de tout le continent africain avec des perspectives de croissance très prometteuses pour l’ensemble des marchés de la compagnie et aussi sur les nouveaux marchés.



Evoquant l'expérience client, M. Mosseddaq a expliqué que la compagnie offre des connexions très optimales de/vers Tunis via son hub stratégique de Casablanca, ajoutant que les passagers qui voyagent avec la RAM à l’international avec un temps de transit de plus de 8h bénéficieront systématiquement de la prise en charge, à l’instar des passagers qui voyagent entre Tunis et la péninsule Ibérique et vice versa.



Conformément à cette nouvelle vision, la compagnie nationale a fixé des objectifs impressionnants avec une offre cible d’une capacité de 38,6 millions de sièges, un trafic de 31,6 millions de passagers, soit un taux de remplissage de 82%.



Royal Air Maroc connecte Casablanca à Tunis à raison de deux vols quotidiens, avec des départs de Casablanca à 08h et 14h et des départs de Tunis à 12h et 18h, ce qui permet de connecter les réseaux domestiques, Afrique, Amériques et péninsule Ibérique de la compagnie.



Pour la période de novembre et décembre 2023, le programme des vols entre Tunis et Casablanca est resté stable, les vols sont opérés en B737-800 d’une capacité de 159 sièges répartis en 12 sièges en classe Business et 147 sièges en classe économique.



Avec une flotte de plus de 50 avions et un réseau de plus de 80 destinations, RAM est membre de l’alliance Oneworld qui englobe 13 compagnies aériennes qui s’engage à fournir le plus haut niveau de services et de commodités vers près de 1.000 destinations dans 170 pays.



En marge de cette cérémonie, des prix ont été remis au réseau des vendeurs partenaires de Royal Air Maroc en Tunisie, pour récompenser leurs performances commerciales au titre de l'exercice 2022-23.



Cette rencontre a été marquée par la présence d’un grand nombre de partenaires, ce qui témoigne de l'intérêt accordé par la RAM au marché tunisien, qui ne cesse de gagner en importance sur le plan commercial.