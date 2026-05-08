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La NARSA met en garde contre de faux SMS et sites électroniques usurpant son identité


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Lundi 11 Mai 2026

La NARSA met en garde contre de faux SMS et sites électroniques usurpant son identité
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L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a mis en garde contre de faux sites électroniques utilisant des liens renvoyant à l’Agence et reproduisant son identité visuelle à des fins de tromperie et d’escroquerie, via l’envoi de messages SMS émanant de numéros de téléphone invitant les citoyens à accéder à des sites suspects.

Ces messages prétendent l’existence de présumées infractions routières et incitent les citoyens à les régler dans un délai déterminé, sous peine de pénalités de retard, d’interdiction d’effectuer le contrôle technique ou encore d’immobilisation du véhicule, a indiqué un communiqué de l’Agence.

La NARSA souligne que ces messages et les sites vers lesquels ils renvoient sont frauduleux et usurpent l’identité d’un service officiel. Elle précise que ces plateformes suspectes n’ont aucun lien avec l’Agence et ne disposent d’aucune autorisation officielle pour fournir des services en rapport avec celle-ci, affirmant que leur objectif est l’escroquerie et la fraude.

L’Agence appelle ainsi l’ensemble des citoyens et usagers à faire preuve de la plus grande vigilance face à ce type de SMS et de liens électroniques suspects, en évitant notamment de cliquer dessus. Elle exhorte également les usagers à ne saisir ni partager sur ces sites frauduleux aucune information personnelle ou donnée à caractère sensible, notamment les coordonnées bancaires ou les mots de passe, appelant à signaler immédiatement aux autorités compétentes toute opération suspecte ou en lien avec cette affaire.


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