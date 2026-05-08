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Botola Pro D2 : Le Widad Témara pour conforter son fauteuil de leader

Le bas du tableau sous pression

Vendredi 8 Mai 2026

Botola Pro D2 : Le Widad Témara pour conforter son fauteuil de leader
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La 24ème journée de la Botola Pro D2 "Inwi" s’annonce déterminante aussi bien dans la course à la montée que dans la lutte pour le maintien, à mesure que le championnat entre dans sa dernière ligne droite. Leader avec 43 points, le Widad Témara abordera cette journée avec l’ambition de consolider sa position en tête et de poursuivre sa dynamique positive face à Amal Tiznit.

Grâce à sa victoire lors de la précédente journée, le club témari a pris une avance confortable de cinq points sur son poursuivant direct, le Moghreb de Tétouan, et semble désormais plus que jamais déterminé à retrouver l’élite du football national. Mais la tâche ne sera pas simple face à une formation d’Amal Tiznit capable de surprendre et désireuse d’améliorer son classement.

Derrière, le Moghreb de Tétouan, deuxième avec 38 unités, sera attendu au tournant lors de son duel contre l’USM d’Oujda. Les Nordistes n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent rester au contact du leader et préserver leurs chances de montée. L’Amal Tiznit, troisième avec 36 points, tentera également de se relancer et de profiter d’un éventuel faux pas du MAT.

La lutte pour les premières places reste particulièrement intense puisque la Jeunesse El Massira, quatrième avec 35 points, ainsi que la JS Soualem, cinquième avec 33 unités, demeurent en embuscade. Le choc entre la JS Soualem et le Chabab Atlas Khénifra pourrait d’ailleurs redistribuer les cartes dans le haut du classement, les deux équipes nourrissant encore des ambitions importantes.

Au milieu du tableau, plusieurs clubs chercheront à sécuriser rapidement leur maintien et à terminer la saison sur une bonne note. Le Mouloudia d’Oujda accueillera ainsi le Chabab Mohammedia dans une rencontre équilibrée entre deux équipes au parcours similaire cette saison. Le Widad Fès tentera, de son côté, de profiter de la réception de la Jeunesse Benguerir pour se rapprocher du groupe de tête.

En bas du classement, la pression sera maximale sur le Raja Béni Mellal et le RAC Casablanca. Avant-dernier avec 22 points, le RBM devra impérativement ramener un résultat positif de son déplacement chez l’US Bejaâd afin d’éviter de voir la zone de relégation se rapprocher davantage. Dernier avec seulement 17 unités, le RAC Casablanca semble déjà en grande difficulté et jouera une partie importante de ses chances lors des prochaines journées.
A six journées de la fin, chaque point vaut désormais son pesant d’or dans un championnat toujours aussi disputé.
 

Programme
 
Samedi
16h00 : JSM-KAC
16h00 : US Bejaâd-RBM
16h00 : JSS-CAK
18h00 : WAF-CJBG 
Dimanche
16h00 : WST-A.Tiznit 
16h00 : RAC-SM  
18h00 : MAT-USMO 
18h00 : MCO-SCCM 
 

Libé

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Tags : Botola Pro D2, fauteuil de leader, Widad Témara

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