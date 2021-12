La Ligue arabe recommande l'adoption d' une carte unifiée du monde arabe avec la carte complète du Maroc

La Ligue des Etats arabes a adressé une Note à tous les organes et organisations sous sa bannière, recommandant l'adoption d'une carte unifiée dans tous les événements qu'ils organisent, en joignant une carte des pays arabes comprenant la carte complète du Maroc.



La MAP a appris de sources diplomatiques arabes que la Ligue arabe a transmis cette Note à tous ses organes et organisations en exigeant le respect total de son contenu.



La position de la Ligue arabe est venue en réponse à une protestation exprimée, récemment, par la délégation algérienne au sein de la Ligue contre la publication de la carte complète du Maroc dans l'un des événements organisés par l'Organisation des femmes arabes au Caire. La Ligue arabe a joint à la Note, qui a été consultée par la MAP, une carte complète du monde arabe, y compris une carte du Maroc qui comprend les provinces du Sud du Royaume.



Dans la même veine, la dernière réunion ministérielle des ministres arabes de l’Habitat, organisée dans la capitale jordanienne, Amman, a souligné la nécessité de respecter la géographie et la souveraineté des États et à veiller dans toutes les manifestations organisées par les organismes, les fédérations et les organisations affiliés au Conseil des ministres arabes de l’Habitat, à publier la carte complète et non divisée du monde arabe.